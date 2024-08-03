日本炎夏持續　7月平均氣溫創過百年新高　料高溫天氣維持到10月

日本的夏天一年比一年熱，而且也可能一年比一年長。今年7月的平均氣溫比往年的平均值高出攝氏2.16度，是有統計的126年來最熱的7月。氣象局說，由於南部的太平洋反氣旋正在增強，因此8月份的日本列島將繼續沸騰，高溫天氣也可能持續到9月或10月。



2023年7月，日本的平均氣溫高達25.96攝氏度，而今年更加炎熱，探出平均為26.22度，比基準值（1991年至2020年的7月平均值）高攝氏2.16度，是日本氣象機構自1898年開始統計以來的最熱7月份，而且是連續兩年打破紀錄。

日本氣象當局是以15個受城市化影響較小的觀測站的氣溫作為計算標準。倘若根據東京千代田區、名古屋市千草區、大阪市中央區和福岡市中央區這四個高樓集中的大城市觀測站為依據，那麼可觀測到的7月平均氣溫上升了約2.4度。

從統計數據看，7月份最高氣溫在栃木縣的佐野市，29日的最高氣溫為攝氏41度。

日本氣溫連續兩年創下歷史新高引發學者的擔憂。三重大學氣象學教授立花義裕指出：「我們正面對極端高溫是否會成為常態的邊緣，應對全球變暖的對策是緊迫的問題。」

日本8月仍將被酷暑籠罩，當局最擔心的是中暑問題。據日本放送協會（NHK）數據，7月22日到28日一周內，日本全國有超過1萬2000人因中暑被送入院，其中23人死亡，4442人須住院治療。近年來，日本熱死的人過千已很平常，2018年到2022年間，每年平均為1300人。這一數據也被指因為老齡化而增加，因為熱死的人裏有六成以上是65歲以上的長者。

日本遭受酷熱天氣侵襲，圖為2024年7月29日，一名男子在東京秋葉原等候過馬路時，手持雨傘遮擋陽光。（REUTERS）

在獨居老人多的東京練馬區，去年5月至9月有315人因中暑被送院，其中19人死亡，死者中11人是60歲或以上的獨居人士。

練馬區役所的義工江原盛回答《聯合早報》查詢時指出：「大多老人是因不開冷氣而中暑。去年中暑送院的老人裏，家裏只是開着風扇。他們大多數認為開風扇就足夠了，並不知道現在地球暖化造成的溫度上升已非風扇能夠應對。」

該區今年撥出8億日元預算，為老人家庭安裝冷氣和氣溫警報系統；警報系統會在氣溫過高時將信息傳送給福祉部門。該區也在區公所、圖書館等88個公共設施設置「涼點」，除了鼓勵人們在熱天去吹冷氣納涼外，也提供應對酷暑的知識、發放冷卻液和毛巾等降溫用品。

本文獲《聯合早報》授權轉載

