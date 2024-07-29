日本多地高溫達40°C　38都府縣發酷熱警告　熊本縣1男中暑亡

日本高溫天氣持續，7月29日多地溫度高達攝氏40度。全國38個都府縣已發出中暑警報，其中栃木縣佐野市氣溫更高達攝氏41度，熊本縣一名50多歲男子在自家工作時疑似中暑死亡。



日本氣象廳29日就全國範圍的酷熱天氣發布中暑警告：

日本氣象廳指，由於高壓脊覆蓋日本東部和西部，各地氣溫從29日早上開始持續上升，其中栃木縣佐野市氣溫高達攝氏41度。

日本放送協會（NHK）29日報道，熊本縣一名50多歲男子在自家屋頂工作時猝死，當地警方根據現場情況和醫生評估，認為男子是中暑身亡。

氣象廳29日預測埼玉縣熊谷市、山梨縣甲府市、靜岡縣濱松市，日間最高氣溫將達攝氏40度。京都、埼玉縣埼玉市、群馬縣前橋市，岡山縣岡山市，預料會有39度。東京市中心、栃木縣宇都宮市、滋賀縣大津市，和高知縣高知縣市，氣溫亦達38度。

日本酷熱・日本天氣・日本高溫：圖為2024年7月17日路透社發布的照片，可見日本的兒童在東京市中心一個水上公園享受泡水，消暑納涼。（Reuters）

日本政府已向38個都府縣發出中暑警告，當局呼籲民眾要開冷氣，經常補充水份及鹽份，避免不必要的外出及運動，以防中暑。

日本有紀錄以來的最高溫，出現在2020年8月靜岡縣，及2018年7月埼玉縣，當時均達到41.1度。