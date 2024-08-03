911恐襲主謀認罪換死刑豁免　引重大爭議　奧斯汀宣布推翻協定

美國國防部7月31日與「9・11」事件主謀穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）及其2名疑犯達成協議，將以認罪換取避免死刑判決。然而，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）8月2日向國防部軍事委員會官員發備忘錄，決定撤回相關認罪協議。



路透社2日報道，奧斯汀撤銷相關官員簽署審前認罪協議的權力，並由他親自負責案件。奧斯汀在一份備忘錄中表示，已即時撤回先前達成的3項審前認罪協議。

許多共和黨議員，包括眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）和參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell），皆強烈批評認罪協議。

圖為2001年9月12日，即911恐襲發生翌日，一輛消防車停泊在受損的五角大樓外。這裏是美國國防部的總部。（Reuters）

穆罕默德、阿塔希（Walid bin Attash，暫譯）、豪薩維（Mustafa al-Hawsawi，暫譯 ）被美國檢方指控涉嫌犯有多項罪名，包括襲擊平民、違反戰爭法謀殺、劫機和恐怖主義。

檢察官指穆罕默德在1996年向拉登（Osama bin Laden）提出襲擊計劃，並幫助訓練劫機人員。被控3人自2003年被美國拘禁，但該案一度陷入超過十年的審前程序，焦點在於他們此前在中央情報局（CIA）秘密拘禁中所遭受的酷刑，會否對一些不利於他們的證據產生影響。認罪協議有助於避免這個棘手的問題。

美國國防部長奧斯汀決定撤與911恐襲主謀達成的認罪協議。圖為2024年5月6日，奧斯汀（Lloyd Austin）在白宮出席活動。（Reuters）

檢察官在2023年的一封信中介紹該協議，指協議旨在為案件帶來終結及正義，911襲擊事件中近3,000人遇難者的家屬則意見不一，有些人仍然希望疑犯面臨死刑。