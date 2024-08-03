中菲仁愛礁爭端｜菲律賓「坐灘」軍艦已加固　料可再維持至少10年

消息人士披露，菲律賓已經對擱淺在南海爭議島礁上的「馬德雷山」號登陸艦（Sierra Madre）進行大量加固，使這個處於中菲緊張局勢核心的前哨基地至少能再維持10年。



2014年3月29日，菲律賓「坐灘」軍艦擱淺在南海爭議地區仁愛礁。（Reuters）

菲律賓在1999年故意將二戰時期登陸艦「馬德雷山」號在仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁）擱淺（即「坐灘」軍艦），並派軍駐防，對仁愛礁的主權形成實質控制。

一名消息人士告訴彭博社，在2021年時，這艘鏽跡斑斑的軍艦被認為只剩下三到五年的壽命。

另兩名消息人士說，雖然菲律賓政府之前已採取一些措施來加強這艘船舶，但菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在2022年上台後，馬尼拉加大努力維持這個軍事前哨的存在。

其中三名知情者稱，對這艘艦船的改善加固，已經足以讓它再屹立不倒多年。

菲律賓在馬德雷山號上駐紮部隊，定期補給淡水、新鮮食品和其他生活物資。

菲律賓軍方發言人帕迪拉（Francel Margareth Padilla）說，軍方「致力於確保駐紮在馬德雷山號上的海軍陸戰隊員和水兵的生活條件保持良好」。

圖為2023年3月9日，菲律賓登陸艦「馬德雷山」號的烏瞰圖。菲律賓自1999年故意在仁愛礁讓登陸艦「馬德雷山」號（BRP Sierra Madre (LT-57)）擱淺後，它一直在該處「坐灘」。菲軍會向軍艦提供補結，中菲就此多次發生衝突。（Reuters）

她補充道，這些努力包括「維持我們在擁有主權、主權權利和管轄權的西菲律賓海的存在」。菲律賓把南中國海的200海里專屬經濟區命名為西菲律賓海。

馬尼拉為馬德雷山號提供補給和輪換部隊，一直是菲律賓和中國關係緊張的根源之一，雙方多次為此發生衝突。最近一次衝突發生在6月17日，菲方指責中方在衝突中導致八名菲軍人受傷，其中一名軍人還失去一根手指。中方則指責菲方運補船非法闖入和危險靠近中方船隻，將衝突歸咎於馬尼拉。中方多次表明，會堅決攔阻菲方運送大量建材上艦的補給行動。

菲律賓2024年6月19日發布影片，指控中方採用暴力手段，影片顯示現場有多艘船（影片截圖）

菲分別與美日越舉行海上演習

另據菲律賓媒體報道，中菲達成協議緩和南中國海的緊張局勢後，菲律賓這幾天接連與美國、日本和越南在南中國海舉行海事和軍事演習。

菲律賓7月31日與美國在南中國海舉行聯合海上演習，而後於8月2日於菲律賓專屬經濟區與日本進行首次聯合軍事演習。

2024年3月5日，南海地區，中國海警在南海爭議地區向執行補給任務的菲律賓補給船發射水泡。（Reuters）

菲律賓武裝部隊在一份聲明中說：「這次演習是加強區域和國際合作，以實現自由開放的印太地區，而持續作出的努力之一。」

此外，越南海岸警衛隊的一艘船艦於7月31日離開越南前往菲律賓訪問。越南國防部在聲明中說，這次訪問具有「重大的政治意義」。

聲明指出，這次訪問為兩國海警提供機會，「推動全面合作，並改善海上執法能力，為維持相關海域和本區域的和平、穩定與安全作出貢獻」。越菲雙方將進行有關海上搜救和消防的聯合訓練。

本文獲《聯合早報》授權轉載

