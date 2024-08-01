中菲合作遣返近30名從事離岸博彩中國公民　為菲律賓新禁令後首次

周四（1日），中國駐菲律賓大使館宣布，在使館協助和支持下，中菲兩國執法部門再次合作遣返近30名在菲從事離岸博彩的中國公民。



據介紹，這是菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）宣布禁止在菲所有離岸博彩業後，中菲兩國開展執法合作執行的第一批遣返。中國駐菲律賓使館將繼續與菲執法部門密切合作，共同處理好菲禁止所有離岸博彩業所涉相關問題，在保護中國公民合法權益的基礎上，推動相關人員平穩、有序遣返。

近年來，中國人在菲律賓被綁架案件頻發，不少媒體都將矛頭指向菲律賓的離岸博彩業。《財新網》早前引述菲律賓一名不具名的僑領說，近年來由於對跨境網絡賭博、電信詐騙的打擊，一些原本在菲律賓等東南亞國家從事博彩業的中國人生存空間變窄，他們大部分有案底，不願回國，又習慣賺快錢，導致綁架華人的案件增加。

2名中企高管早前在菲律賓遭撕票。左圖為夏軻孚，右圖為孫靖。（《菲律賓商報》）

而在7月22日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）發布任內第三份國情咨文，宣布即日起禁止所有菲律賓離岸博彩公司，並指已指示菲律賓博彩營運及監管機構PAGCOR在年底前肅清及結束離岸博彩運營商的運營，又指示勞工部幫助因此失業的菲律賓工人。

小馬可斯特別提到，離岸博彩營運商偽裝成合法實體，但涉足很多與博彩毫無關係的非法活動，例如金融詐騙、洗錢、賣淫、販賣人口、綁架、酷刑甚至謀殺等。這些嚴重濫用及藐視法律的行動必須結束，當前首要任務是制止這種對社會造成嚴重破壞，並褻瀆國家形象的混亂局面。