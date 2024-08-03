中國就烏克蘭危機展開第4輪穿梭外交　李輝訪南非

中方將就烏克蘭危機展開第4輪穿梭外交，中國政府歐亞事務特別代表李輝8月2日訪問南非，會晤南非外交部總司長丹格、總統法律及國際關係顧問傑樂，就烏克蘭危機問題交換意見。



中國外交部指，李輝表示國際社會普遍認為應推動烏危機局勢降溫，中國和巴西聯合發表的關於推動政治解決烏危機的「六點共識」已得到110多國積極響應，中方願同南方加強溝通協調，在「六點共識」基礎上推動形成凝聚國際共識的「最大公約數」。

中方將就烏克蘭危機展開第4輪穿梭外交，中國政府歐亞事務特別代表李輝8月2日訪問南非（中國外交部）

外交部稱，南非方面讚賞中方開展穿梭外交，認為「全球南方」國家應加強協作，向國際社會發出公平、公正聲音，為推動局勢降溫、最終實現和平創造條件，南非原則支持「六點共識」，期待同中、巴攜手在多邊框架下共同宣介推進。

中國外交部發言人毛寧7月26日表示，李輝自7月28日起訪問巴西、南非和印尼。

中國外交部發言人毛寧2024年4月10日主持例行記者會。（中國外交部官方網站）

毛寧表示，烏克蘭危機全面升級已經近兩年半的時間，戰事仍在延續，和談前景還不明朗，衝突存在進一步升級外溢的風險。

她稱在這一背景下，中方將派李輝7月28日起訪問巴西、南非和印尼，就烏克蘭危機展開第4輪穿梭外交，同「全球南方」重要成員就當前局勢及和談進程進一步交換意見，探討推動局勢降溫，為重啟和談累積條件。