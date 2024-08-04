英國舞蹈班襲擊案　觸發多地極右示威　與警察爆發激烈衝突

英國紹斯波特（Southport）7月29日發生持刀襲擊案，造成3名兒童死亡，網上流傳疑兇為激進穆斯林移民的不實資訊，導致極右翼在各地發起示威。英媒8月3日報道，本週末英國多地將舉行多達35場的極右集會，集會人士與現場維持秩序的警察以及反種族歧視示威者爆發嚴重衝突。



衛報8月3日引述反種族歧視團體「希望而非仇恨」（Hope Not Hate）報道，英國本週末各地將舉行多達35場以反非法移民、反穆斯林及反政府綱領為主題的極右集會。

2024年8月3日，英國曼徹斯特，警方在抗議活動中拘捕一名反非法移民示威者。（Reuters）

這些集會在北愛爾蘭首都貝爾法斯特（Belfast）、英格蘭的列斯（Leeds）、曼徹斯特（Manchester）、諾定咸（Nottingham）、史篤城（Stoke-On-Trent）、侯城（Hull）及利物浦（Liverpool）舉行。

2024年8月3日，英國利物浦，警察和示威者在反非法移民的抗議活動中對峙。（Reuters）

透過網上號召組織的極右集會，同時引發反種族歧視抗議集會，上述地區的警察則嘗試將兩派示威者分隔開，期間爆發嚴重肢體衝突。

2024年8月3日，英國利物浦，警察和參與反非法移民集會的示威者發生衝突。（Reuters）。

利物浦有2名警員報稱受傷送院，默西塞德郡（Merseyside）警方較早前表示，正在處理利物浦市中心發生的嚴重騷亂。

首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示，他與內閣大臣已就英格蘭部份地區爆發的暴力事件進行討論。

他的政府全力支持警方嚴正執法，對襲擊警察並試圖「散佈仇恨的極端分子」採取行動。

內政大臣顧綺慧 (Yvette Cooper) 表示，她將與警方緊密合作，確保參與暴力的人面對該面對的「後果、逮捕和起訴」。