英國兒童舞班遇襲案觸發極右示威　施紀賢促社交平台勿煽動暴力

英國利物浦（Liverpool）以北海邊城鎮紹斯波特（Southport）7月29日發生持刀襲擊案，造成一個舞蹈班內有3名兒童死亡、8兒童受傷，17歲疑犯Axel Rudakubana已被控以謀殺罪。右翼組織事後發起反穆斯林抗議，多人受傷。英國首相施紀賢（Keir Starmer）於8月1日警告社交媒體公司，遵守禁止在網上煽動暴力的法律。



圖為2024 年8 月1 日，據指載有17 歲疑犯Axel Rudakubana 的囚車，離開英國利物浦的地方法院。（Reuters）

17歲疑犯姓名公開 被控3項謀殺罪

警方此前因疑犯未成年，而未公布其姓名，但一直指他於英國卡迪夫（Cardiff）出生。經法官批准後，疑犯名字8月1日獲公開為Axel Rudakubana，並指下週將滿18 歲，已被控以3項謀殺罪和10項企圖謀殺罪。

路透社報道，兇案發生後，假訊息在社交媒體上迅速傳播，稱疑犯是激進的伊斯蘭移民，觸發反移民人士7月30日湧到紹斯波特示威並襲擊警員，引發騷亂。之後於7月31日，再有大批示威者在倫敦首相府附近聚集，示威者投擲照明彈和煙霧彈，過百人被捕。

2024年7月31日，英國倫敦，示威者在唐寧街附近聚集，反對非法移民進入英國。（Reuters）

假消息稱疑犯是移民 被瀏覽逾千萬次

根據路透社分析，訛稱疑犯是尋求庇護者或移民的說法，在 X、Facebook、Instagram 和其他平台上，共被瀏覽至少1,570萬次。

其中，網站 Channel 3 Now 曾指疑犯為乘船偷渡的移民，該網站之後道歉。網紅Andrew Tate也分享聲稱是疑犯的照片，又指他是移民，但相中男子實為51 歲。

圖為2024年8月1日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在唐寧街10 號舉行會議，就紹斯波特（Southport）襲擊案觸發的示威進行討論。（Reuters）

施紀賢批評，這些騷亂不是合法的抗議活動，並且是「明顯由極右派仇恨驅動」的犯罪騷亂。他同時向社交媒體發出警告。指這些暴力騷亂顯然由網絡煽動，亦涉犯罪，社交平台必須遵守法律。

右翼改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）30日也曾稱，想知道當局「有否向我們隱瞞真相」，但被批評煽動陰謀論。 對於法拉奇當日說法，施紀賢拒絕評論。