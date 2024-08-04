美軍中央司令抵中東斡旋 美媒：伊朗最快明起對以色列進行報復
撰文：劉耀洋
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哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗德黑蘭遇襲死亡，美媒8月4日報道，伊朗最快可能在5日針對以色列進行報復行動。而美軍中央司令部司令庫里拉（Michael Erik Kurilla）3日抵達中東地區，以應對局勢升溫及可能的衝突。
美媒《政治報》（Politico）4日報道，自哈尼亞死亡後，哈馬斯及伊朗皆指控襲擊出自以色列之手，並宣告將採取強烈反擊。報道引述美國與以色列3名官員透露，伊朗最快可能在5日進行報復襲擊。
當被記者問及伊朗會否退讓時，美國拜登（Joe Biden）3日僅簡短回應稱：「我希望如此，我不知道。」（I hope so. I don't know）。
報道稱，負責調度美軍在中東行動的庫里拉料將訪問以色列、約旦與其他海灣國家進行斡旋，以爭取地區盟友支持。
為應對伊朗的可能行動，美國國防部8月2日發聲明稱，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已批准向中東和歐洲派遣更多可以擊落彈道導彈的海軍巡洋艦和驅逐艦。
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