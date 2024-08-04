美國在世最年長前總統卡特100歲壽辰將至　盼大選票投賀錦麗

美國前總統卡特（Jimmy Carter）目前是美國歷史上最長壽的總統，也是在世最年長的美國前總統。已接受寧養照顧近一年半的卡特將在10月年滿100歲。美媒3日報道，卡特的家人近日透露，卡特希望自己能堅持到2024年美國大選，投票給現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）。



卡特的孫子傑森（Jason Carter）告訴美媒，在接受寧養照顧的一年多時間裏，卡特正「盡其所能體驗這個世界」，但他並不是每天都能保持清醒。最近一段時間，卡特更加關心美國政治和以巴衝突局勢。

報道稱，卡特曾告訴他的兒子Chip Carter表示，他只是想給賀錦麗投票。

圖為2023年11月28日，美國前總統卡特（Jimmy Carter) 出席妻子羅薩琳（Rosalynn Carter）的追悼儀式。（Reuters）

卡特是美國民主黨人，曾在1977年至1981年擔任美國總統。他在任內推行「人權外交」，重要外交成就包括促成埃及和以色列簽署關於解決中東問題的《大衛營協議》，簽訂巴拿馬運河條約，中美兩國正式建立外交關係，與蘇聯簽署雙邊限制戰略武器條約等。

卡特在2015年被診斷出患有惡性黑色素瘤，並在2019年因摔倒接受腦部手術。美國卡特中心（Carter Center）2023年2月宣布，卡特開始接受寧養照顧。作為目前在世的最年長前總統，卡特將在當地時間10月1日年滿100歲，有望成為唯一活過100歲的美國總統。

此外，卡特的妻子羅薩琳（Rosalynn Carter）在2023年11月17日接受寧養照顧，並於11月19日去世。

2016年2月3日，美國前總統卡特（Jimmy Carter）在倫敦上議院發表演講後，贏得在場上議員的掌聲。（Getty）

美媒《今日美國》（USA Today）3日稱，如果卡特想要給賀錦麗投票，他不必等到11月的投票日，卡特所在的佐治亞州（Georgia）將從10月15日開始提前投票。

總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布放棄競選連任，並表示將支持副總統賀錦麗作為民主黨總統候選人繼續競選。美國民主黨全國委員會（DNC）8月2日宣布，賀錦麗已獲得足夠鎖定民主黨總統候選人提名的黨代表票。

近期的民意調查結果顯示，前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和賀錦麗在美國選民中的支持率不相上下。

根據路透社與益普索（Reuters-Ipsos）7月27日發布的民調，賀錦麗以44%對42%的微弱優勢領先特朗普。美國全國公共廣播電台（NPR）等美媒7月23日的聯合民調則顯示，特朗普的支持率約為46%，與賀錦麗的45%基本持平。

圖右：美國共和黨總統候選人特朗普2024年7月24日在北卡羅來納州出席拉票活動。（Reuters）圖左：2024年7月23日，美國副總統賀錦麗在美國威斯康星州發表競選演說。（Reuters）

彭博社和Morning Consult7月30日公布的民調表明，在可能決定美國大選的7個搖擺州，特朗普和賀錦麗的支持率勢均力敵，賀錦麗獲得48%的選民支持，特朗普的支持率為47%。由於兩人的差距在統計誤差範圍內，2024年大選的勝負仍難以預料。

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