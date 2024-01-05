台美斷交45周年　錢復揭秘辛︱專家有話說

1949年秋天到冬天，中華民國政府遷台後，國府面對過無數次的艱難局面，其中，1971年的基辛格（Henry Kissinger，又譯季辛吉）秘密訪問大陸之後，退出聯合國、尼克遜（Richard Nixon，又譯尼克松、尼克森）訪問大陸等一連串起因「尼克遜衝擊」的事件，深刻衝擊到國府的國際地位。1978年12月，美國總統卡特（Jimmy Carter）在未徵詢國會或要求國會同意的情況下，宣布與台北政府斷交轉而承認北京政府，台北國府面對了最艱困的時刻。



撰文：本田善彥（日本資深媒體人、旅台作家）



1978年12月15日下午兩點許，時任外交部常務次長錢復人在部內時，新聞局副局長宋楚瑜打電話來，表示美國駐華大使安克志（Leonard Unger）欲於次日上午9時晉見總統蔣經國。宋透露，聽安克志的話，就馬上意識到一定在發生重大事件，讓人有不祥的預感，但美方並不明言，不便瞎猜。

據《錢復回憶錄 卷一 外交風雲動》（台北：遠見天下文化出版，以下稱《回憶錄》）的記載，錢復當晚三更半夜回家不久後，又接到宋楚瑜的電話，指稱安克志剛才致電，盼立刻晉見蔣經國，16日凌晨1時許，再次接到電話要即刻趕往大直七海官邸。錢氏抵達七海時，蔣經國已在客廳，總統問錢復要如何應付。錢氏據一年半前所擬的十項情況，判斷美方採取的大致是接受中共的三項條件最惡劣艱苦的那個，或者在條約方面不立即廢約而是依條約規定，一年前通知將結束條約的效力。錢氏剛報告完，蔣經國還未做出指示前，武官通報安克志和政治參事班立德（Mark Pratt）已到，時間是凌晨2時一刻。台北國府最不欲見到的局面，已到眼前。

《錢復回憶錄 卷一》書封。（遠見天下文化出版提供）

據《回憶錄》形容，四人坐定，安克志宣讀卡特致蔣經國的訊息：七個多小時後的中原標準時間16日上午10時，總統卡特將宣布美國與中共已協議次年1月1日開始建立外交關係，同日中美外交關係將終止。卡特保證美國與中華民國的實際關係將不停止，兩國人民交往不致有任何影響。美國計劃將共同防禦條約以外的其他現存條約繼續生效，直到其他「代用品」產生之時。協防條約將依第十條規定，於一年後終止。美國將繼續提供經審慎選擇的防衛性武器予中華民國，也將此意圖告知中共。

安克志接着宣讀了美方的聲明以及與中共簽署的聯合公報，還要求蔣經國保密，說：因為這些有高度機密性，迄今為止其他人尚未知曉其內容。

蔣經國對美國極為不滿

根據《回憶錄》，蔣經國答覆：中美兩國歷史悠久，關係深厚，如此重大決定竟在七小時前才通知我們，實深感遺憾，也是不可思議的。我願坦白以言，美國以為如此仍可保持台灣內部安全及繼續發展，實施亦斷不可能，美國在如此侷促時間內決定此一重大問題，其方式及決策本身，不僅失信於中華民國政府及人民，亦失信於整個自由世界人民。蔣經國接着說：此一決定對台灣的未來將有嚴重的損害，我身為總統，有責任告訴政府及人民，並且不能在上午10時以後才宣布。

1978年12月27日，憤怒的台灣群眾對美國副國務卿克里斯多福的車隊抗議。（徐宗懋提供）

安克志強調此項消息在美方也只有國務卿范錫（Cyrus Vance）及國安顧問布里辛斯基（Zbigniew Brzezinski）二人知悉（其實，副助卿蘇里文和中國科長費浩偉稍早獲悉，錢氏指出，安克志所言並非事實），仍不斷要求一定要10時後宣布。據《回憶錄》，蔣經國稱：此事本人無法承諾，如此重大決定，美國竟在七小時前才通知我國，此實為對我國重大打擊，對我個人係一大侮辱。個人對中美關係的可能變化曾詳加思量，惟從未料到美國會如此輕言寡信，驟然宣布，而不容我國有表達意見的機會，此時的後果極為惡劣。

安克志於凌晨3時30分告辭七海，蔣經國指示錢復立刻通知前總統嚴家淦和行政院長孫運璿、總統府秘書長蔣彥士、外交部長沈昌煥、國防部長高魁元、參謀總長宋長志、國民黨中央黨部秘書長張寶樹速來七海。蔣經國拿了外交部準備的狀況資料，指示錢復立即將原擬的政府聲明予以刪節，又指示增邀央行總裁俞國華、國安會秘書長黃少谷和國策顧問汪道淵。黨政軍高層陸續抵達七海，氛圍極為沉重，據《回憶錄》，沈昌煥囑錢復立即與駐美使館聯繫，駐美大使沈劍虹公出，找上公使陳岱礎，得知此時駐美使館剛獲得國務院通知要駐美使節8時前往，錢氏將剛在七海所發生的事告訴陳岱礎，並要他轉告全館同仁務必鎮定，沉着應付，並且立即與沈劍虹聯繫，趕回華府。

稍後，蔣經國透過電視，為「美匪建交」一事發表談話。「親愛的父老、兄弟、姊妹們。今天大家心頭都非常沉重，美匪決定進一步的勾搭，建立所謂外交關係的消息，各位都已經知道了。」雖蔣經國的聲音沉重，但以堅定的語氣來呼籲台灣居民加強精神武裝、精誠團結、支持政府、奮鬥到底。

1978年12月27日晚，台美斷交記者會後，憤怒的台灣民眾包圍雙方代表團的座車。（遠見天下文化出版提供）

面對中美斷交的緊急狀態，國府高層有兩項重要決定，一是原定年底舉行的公職人員增補選舉，因國家重大變故，立即停辦。二是外長沈昌煥為斷交負責，辭職照准。12月17日，錢復舉行記者會，對中外媒體說明中美斷交之因應措施。據《回憶錄》，記者提出的問題形形色色，由反攻大陸到未來中美關係、軍售和軍事上的措施等，錢復對媒體所提出的問題，來者不拒，一一對答。同時，總統和行政院長指示錢復要負責今後關係的談判，錢氏18日深夜寫了幾項必須解決的問題，包括：未來辦公室的名稱、分支單位、功能、人員地位、政府所有財產包括動產與不動產、軍售、信用貸款、文教交流活動、貿易談判如何配額問題、科技合作包括核燃料供應、司法互助、民航與海運、電信與衛星、投資、安全防衛、以及美國法律上有關「外國代理人登記」的豁免等等。稍後與各部會的首長，洽商如何使談判結果能符合其願望。

美代表團訪問台北

新任外長蔣彥士於21日下午正式接任，當天上午安克志告知，美國代表團由副國務卿克里斯多福（Warren Christopher）率領，包括國務院法律顧問韓瑟爾（Hansel）、太平洋總司令魏斯納、副助理國務卿蘇里文、副助理國防部長阿瑪寇斯等人，預計27日傍晚抵達台北，29日中午離開，盼能晉見總統。接着，克里斯多福一行抵達後，國府和美國雙方討論未來關係的架構，以及斷交前後的具體交接事務等。

1979年年初時任國務院副總理鄧小平訪美，美國總統卡特在白宮舉行正式歡迎儀式。（徐宗懋提供）

中共和華府雖於1972年2月尼克遜訪華之際簽了《上海公報》，彼此確定「中美邦交正常化」的態度，但包括美國和台北國府之間的邦交，以及中美共同協防條約等，雙方之間的棘手問題也不少，所以，1977年1月20日卡特宣誓就任美國第39任總統時，還有些人認為「中美邦交正常化」是遙遙無期的。但是卡特為何在這個時機宣布跟「中美邦交正常化」？錢復在《回憶錄》裏頭提及，當年他評估因為卡特的中東外交遭受挫折，所以期盼能有項「外交突破」的關係。錢復長期站在國府外交第一線，特別活躍於「中美外交」領域，他的回憶錄是理解中美關係以及台海兩岸關係的第一手資料。

1979年1月1日，實現「中美邦交正常化」當天，中共全國人大常委會發表第五次的《告台灣同胞書》，該文事前由葉劍英主持的全國人大常委會會議通過。同時，中共國防部長徐向前發表了關於停止自1958起對金門群島炮擊的聲明。其內容是向台北國府提出，統一中國為大勢所趨、人心所向，應盡快結束分裂局面，統一中國，於此，並提出了結束兩岸軍事對峙、開放「兩岸三通」、擴大兩岸交流等方針。此次發表在國內外引發重大反應，被視為中共對台政策的首度轉變。此時隨着中美關係的演變，台海兩岸也迎接新時代的局勢。

（本文原載《亞洲週刊》，經作者授權轉載。）

