巴黎奧運｜瀟灑土耳其大叔為「報復前妻」投身射手？美媒：超錯

土耳其51歲氣手槍射擊運動員Yusuf Dikec7月30日在巴黎奧運混合團體10米氣手槍比賽中，因以「輕裝上陣」、單手插褲袋的姿勢奪得銀牌而成為網絡焦點。賽後網上有大量傳言指，他因感情問題最近才投身射擊運動，更一度在頒獎典禮上向前妻隔空對話，要求對方把寵物狗還給自己，惹熱議。



美國雜誌《People》8月2日報道，上述傳言全是由Facebook用戶The Sports Memery中一篇8月1日發布的貼文傳開。

圖為2024年7月30日，法國巴黎，土耳其氣槍運動員Yusuf Dikec在10米混合團體氣手槍比賽中奪得銀牌。（X@lordsinov）

貼文稱，Yusuf Dikec本身是一名工程師，最近與前妻激烈爭吵後，為尋找新寄托才開始投身射擊並參賽。他在本屆奧運奪得銀牌後，神情嚴肅地站在頒獎台上向鏡頭說：「Sharon，如果你正在看，我希望你將我的狗還來。」

報道指，事實上Yusuf Dikec非但沒有在頒獎典禮對前妻隔空對話，甚至連貼文中的「起源故事」也錯得離譜。他2001年已開始參加射擊比賽，而且他更是資深的比賽選手，曾於2008至2020年參加過4屆奧運。

貼文其實早已標注其內容純屬虛構，但相關假消息已透過網絡一傳十，十傳百的傳播，截至4日貼文已有逾80萬讚好，近17萬人轉載。