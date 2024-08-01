巴黎奧運｜土耳其瀟灑大叔神情似殺手　輕裝上陣「單槍匹馬」摘銀

土耳其51歲氣手槍射擊運動員Yusuf Dikec在7月30日在2024年巴黎奧運會混合團體10米氣手槍比賽中。與其他運動員不同的是，Yusuf Dikec未穿戴任何特殊裝備，以「輕裝上陣」、單手插褲袋的姿勢奪得獎牌。他比賽中嚴肅表情亦被Po上網引發熱烈討論，網友稱他好似「殺手」參加奧運。



在奧運的射擊比賽中，選手大多都會穿戴各式裝備，包括專業射擊眼鏡，以及抗噪耳罩。Yusuf Dikec則以黑框眼鏡加配普通耳塞上陣，最終與拍檔Sevval Ilayda Tarhan以582分獲得銀牌。

Yusuf Dikec（右）與拍檔Sevval Ilayda Tarhan（左）2024年7月30日比賽時的圖片，他們以582分獲得銀牌（Reuters）

這與其他國家不少選手形成鮮明對比。他沒戴眼罩、沒使用降噪耳筒，作賽時手插口袋、神情嚴肅的模樣廣受網民歡迎，帖文瀏覽量超過2,100萬次。

▼社交平台上網友指他出賽時無需很多專業裝備

「瀟灑大叔」讓人第一注意到他的，是他沒戴眼罩。至於為何一些選手會佩戴眼罩，這是由於槍手「主導眼」（dominant eye）和他們的「主導手」（dominant hand）不在同一邊，槍手想要準確的射擊是非常困難的，此時他們會使用眼罩遮住其中一隻眼睛。

有網民看過「瀟灑大叔」的英姿後笑說：「土耳其是直接派一名殺手來參加奧運？」還有人開玩笑留言：「土耳其政府表示：我們這週會給你一份不同的工作。」

2024年7月30日，Yusuf Dikec（左二）與拍檔Sevval Ilayda Tarhan（左一）奪得銀牌，比賽後與其他奪獎選手合照（Reuters）

今次是他第一次在奧運獲頒獎牌。1973年1月1日出生的Yusuf Dikec，是一名經驗豐富的選手，也曾是土耳其憲兵隊的資深准尉。根據巴黎奧運網站，他代表土耳其參加2012年和2016年奧運，2008年的北京奧運他也有參賽。

▼Yusuf Dikec的姿勢也引起網民紛紛討論，甚至畫畫