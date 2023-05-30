元宇宙地價大崩盤暴跌93% 加密貨幣寒冬虛擬資產化為烏有
撰文：ETtoday
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現實世界中房價居高不下令許多人難以置業，但在前陣子成為熱門話題的元宇宙中，卻因為經歷加密貨幣、交易所倒閉等低潮，房地產價格迎來雪崩式急跌。
CoinGecko報告指出，從2022年1月至今一年多的時間裏，5款知名元宇宙土地價格都出現了劇烈下滑，其中有地方更急跌93%。
報告針對Otherdeed for Otherside、The Sandbox、Decentraland、Somnium Space，以及Voxels Metaverse，共5知名元宇宙遊戲進行分析，發現元宇宙地價已經回落至0.37ETH至1.09ETH（以太幣，約702美元，即約港幣5,500元）之間，價格因項目而有所不同。
《IT之家》在報中觀察到，最便宜的虛擬土地是Voxels的0.16ETH。CoinGecko指出，Voxels虛擬土地價格跌幅最大，幅度高達93％，不過Voxels在Twitter上對此回應，表示儘管如此仍是排行第5的遊戲，而在加密貨幣進入寒冬的環境下，Voxels唯一能做的就是持續進行基礎建設，其他4款虛擬土地商則並未就此做出回應。
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