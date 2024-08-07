美國大選｜沃爾茲獲提名為副手　特朗普團隊：比賀錦麗更「危險」

明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）被選定為賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的競選搭檔後，美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）抨擊沃爾茲是「危險的自由極端分子」。



美媒報道，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗星期二（8月6日）選定沃爾茲為競選搭檔。特朗普競選團隊發言人萊維特（Karoline Leavitt）發聲明猛烈抨擊沃爾茲，稱他是一個「西海岸的模仿者」，並指他在州長任期內試圖將明尼蘇達州重塑為金州（加州別名）的形象。

聲明說，雖然沃爾茲假裝支持美國中部地區的美國人，但當鏡頭關閉時，他認為美國農村地區「主要是牛和石頭」。

圖為2024年8月6日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與其副手、明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）出席費城的競選集會。（Reuters）

「從提出自己的零碳議程，建議對燃氣汽車實施更嚴格的排放標準，再支持允許重罪犯投票的政策，沃爾茲痴迷於將加州危險的自由主義議程傳播到各地……沃爾茲是一個危險的自由極端分子，賀錦麗和沃爾茲的加州夢是每個美國人的噩夢。」

特朗普競選團隊發佈籌款相關活動時，也攻擊沃爾茲「將成為歷史上最糟糕的副手」，並稱他比賀錦麗更「危險」。

特朗普也說：「沃爾茲將讓世界陷入地獄！」

本文獲《聯合早報》授權轉載

