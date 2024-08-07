美國大選｜為何副手是Tim Walz？賀錦麗撰文分享

美國民主黨總統候選人，現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）8月6日宣布，選擇明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）擔任她的競選拍檔。她其後在社交媒體上撰文解釋為何作出這個決定。



賀錦麗很自豪地宣布，她已邀請沃爾茲成為民主黨的副總統候選人。

沃爾茲讓賀錦麗印象最深刻的是，他堅定不移為中產家庭奮鬥的信念。

沃爾茲在內布拉斯加州（Nebraska）的一個小鎮長大，每年夏天都會在自家的農場打工。他的父親在他19歲時因癌症去世，而他的家人依靠社會福利救濟金勉強維持家計。

沃爾茲17歲時加入國民警衛隊，服役24年。他利用《退伍軍人權利法案》提供的福利上大學，其後成為一名高中教師，在校內擔任美式足球教練，並為校內的同志與非同志學生組織擔任顧問。

2023年6月15日，美國明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）在社交媒體分享照片。他在同年3月17簽署法案，讓明尼蘇達州所有公里學校為學生提供免費早午餐。（X@GovTimWalz）

賀錦麗表示分享沃爾茲的這些個人背景，不僅是因它令人印象深刻，而是因人們可以從中了解他的為人。

沃爾茲曾與共和黨人合作通過投資基礎設施的法案。他為勞工家庭爭取減稅。他擔任州長期間通過立法，為明尼蘇達州的家庭提供有薪家庭假和病假。

在美國最高法院推翻羅訴韋德案（Roe v. Wade）後，沃爾茲讓明尼蘇達州成為美國第一個通過法案，保證憲法保障的墮胎權的州份。

2024年8月6日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在賓夕法尼亞州費城與她的副總統候選人、明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）舉行競選集會。（Reuters）

而沃爾茲本身雖然熱愛打獵，但在他擔任州長期間，通過了一項法案，要求對所有購買槍械的人進行背景審查。

沃爾茲最突出的是他對家人的堅定承諾：Gwen（沃爾茲的妻子）、Gus（兒子）和Hope（女兒）。賀錦麗表示她與丈夫任德龍（Doug Emhoff）期待與沃爾茲和妻子Gwen合作，建立一個體現大家共同價值觀的政府。

賀錦麗呼籲，不管您是支持者、義工、捐款人、競選工作人員，還是您的名字會出現在選票上：您都屬於這場由人們推動，將會擊敗特朗普（Donald Trump，又譯川普）的競選團隊。

賀錦麗承諾將與沃爾茲建立良好的合作關係。他們將建立一支優秀的團隊，並贏得這次選戰。