巴黎奧運｜羅馬尼亞體操選手獎牌得而復失　總理憤而杯葛閉幕禮

羅馬尼亞選手Ana Barbosu出戰巴黎奧運女子體操項目，原本獲得銅牌，惟第五名的美國隊提出上訴並獲裁判受理，最終美國取代羅馬尼亞成為第三，Barbosu因此痛失獎牌。事件引起羅馬尼亞總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）不滿，決定杯葛出席奧運閉幕禮。



比拉絲（左）和芝莉絲（右）一同「跪拜」奪金的安達迪（中）。（路透社）

《衛報》8月6日報道，Barbosu在5日出戰自由體操決賽，她以13.7分完成賽事排行第三，僅次於奪金的巴西選手安達迪（Rebeca Andrade）及獲銀牌的美國「體操天后」比拉絲（Simone Biles）。

圖為2024年8月5日，羅馬尼亞選手Ana Barbosu出戰巴黎奧運體操第三天賽事的場面。 (Reuters / Jack Gruber-USA TODAY Sports)

Barbosu獲銅牌後隨即揮舞國旗慶祝，不過排第五的美國選手芝莉絲（Jordan Chiles）教練就向裁判要求複核芝莉絲的得分。結果大會決定芝莉絲再加0.1分，足以取代Barbosu成為季軍。原本正在慶祝的Barbosu發現計分牌出現變化後，顯得難以置信，並灑淚掩臉離開。

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喬拉庫在Facebook留言，指全球觀眾都對這個可怕場面感到震驚，反映賽事某個制度出現問題。他形容情況可恥，並認為國家的體操選手遭受如此不名譽方式對待，因此決定不會到巴黎出席閉幕禮。

他指賽會以上訴形式撤回老實比賽選手的獎牌是完全不可接受，並承諾會視Barbosu及獲第五名的隊友Sabrina Maneca-Voinea為奧運獎牌選手，稱無論獎牌如何珍貴，全國都會認為她們的努力和淚水都比獎牌重要。

羅馬尼亞是傳統體操大國，不過今次是該國相隔十二年再次角逐奧運。當地體操傳奇歌曼尼茲（Nadia Comaneci）對Barbosu的遭遇感到同情，表示要如此玩弄運動員心理健康和情緒感到難以置信。

報道提到，體操賽事出現上訴情況非常普遍，選手或教練可以要求裁判審視舞步，確保所有元素獲適當評分，因此分數或會上下調整。