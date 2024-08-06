巴黎奧運「睡美人」　烏克蘭跳高女神侃談場邊「瞌一瞌」有奇效

烏克蘭女子跳高選手「跳高女神」馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）以2米的高度拿下奧運女子跳高金牌，而她的奪勝放鬆法也隨之曝光，就是在比賽前先「小睡一下」，而她的睡容也被不少外媒捕捉，並讚嘆如「睡美人」。



烏克蘭金牌跳高女神馬胡奇克上場前「先睡」，外媒拍下美顏如睡美人。（路透社）

烏克蘭金牌跳高女神馬胡奇克上場前「先睡」，外媒拍下美顏如睡美人。（路透社）

外型甜美亮麗的馬胡奇克，在巴黎奧運跳高項目奪得個人首枚金牌，不過就在決賽輪到她出場前，她竟在賽場上鋪睡袋，就這樣躺着睡了。甚至有人看到她腰間繫着睡袋，沿着跑道繞着走。

根據《富士電視網》報道，事實上馬胡奇克每次比賽時，都使用這種方式放鬆，在今年6月於瑞典舉行的鑽石聯賽上，馬胡奇克就被拍到用睡袋之類的物品墊着當枕頭睡覺。而奧運官方X上，也分享了馬胡奇克的美麗睡姿寫下，「即使在奧運決賽，你也可以小睡、放鬆一下！」來自世界的網民紛紛大呼：

．「她是真正的睡美人」

．「每個人都應該多睡一點」



馬胡奇克在奧運決賽，塗上代表烏克蘭國旗顏色的藍、黃色眼線出賽，以2米的高度拿下奧運女子跳高金牌，澳洲選手奧利斯拉格斯（Nicola Olyslagers）因嘗試相同高度的次數較多，獲得銀牌。澳洲選手派特森（Eleanor Patterson）與另一位烏克蘭選手吉拉成柯（Iryna Gerashchenko）則是以1米95並列銅牌。

更多馬胡奇克場上英姿：（按圖了解）



外型甜美亮麗的馬胡奇克，在巴黎奧運跳高項目奪得個人首枚金牌。（路透社）

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