加拿大收緊臨時外勞政策　打擊濫用欺詐行為

中新網8月7日報道，加拿大政府正採取一連串措施減少企業對臨時外國工人的僱用，同時計劃拒絕處理低薪崗位類別對臨時外勞的申請。



2024年2月20日，希臘雅典，加拿大女孩手持加拿大國旗支持自己的希臘農民父親上街示威，反對希臘政府對農民的談判措施。（Getty）

加拿大就業、勞動力發展和官方語言部長布瓦松諾（Randy Boissonnault）8月6日在與該國企業團體代表會談時強調，臨時外勞申請計劃不能用於規避僱用加拿大本土合適的工人。加拿大政府將採取進一步措施，打擊對臨時外勞申請計劃的濫用和欺詐行為。

加拿大政府正在或擬推行的限制僱用臨時外勞的主要措施包括：對臨時外勞數量實施20%上限，其中包括欲申請永久居留權的臨時外勞；在進行「勞動力市場影響評估」以及進行相關檢查時，對高風險領域實施更嚴格、更縝密的監督，並擬增加相關評估費用；擬調整對僱主資質的監管要求，包括設定最低運營年限或考察其裁員歷史等。

圖為2023年2月6日，加拿大政府公布延長「港人救生艇」計劃。（Citizenship and Immigration Canada 影片截圖）

布瓦松諾表示，當局計劃拒絕處理低薪崗位類別臨時外勞申請，以阻止某些領域和行業使用臨時外勞計劃。政府將密切監測僱主對臨時外勞計劃的需求以及就業率變化，且會在必要時採取進一步收緊措施。

在2023至2024財年，加拿大政府通過加強對臨時外勞僱主的檢查，開出的罰款金額較上一財年增加了36%。

據加拿大廣播公司（CBC）報道，參加此次會面的企業團體代表來自食品飲料、運輸和農業等行業。2024年，加拿大政府批准的臨時外勞申請接近24萬份，2018年這一數字約為10.9萬份。加拿大統計局2024年5月發布的數據顯示，2019年，加拿大約十分之一的臨時外勞的年收入低於7,500加元（約4.2萬港元）。

圖為2017年3月22日，加拿大渥太華，一面加拿大國旗在國會山和平塔上飄揚。（Reuters）

另據加拿大統計局數據，加拿大2024年6月份的失業率為6.4%。自2023年4月以來，該國失業率上升了1.3個百分點。