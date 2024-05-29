加拿大救生艇計劃｜就業市場低迷　港人今年申請較去年同期減半

加拿大一項數據顯示，移民局在2024年第一季度共收到約2,000開放式工作簽證（Open Work Permit）申請，低於2023年同期的4,200多份。有香港移民顧問公司指出，申請數量下降的原因在於加國就業市場低迷。



該公司的移民顧問認為，在加拿大找工作並不容易，並舉例近期舉辦的一場招聘會，表示人多到甚至需要等到有入場票才能進場，而「有些持票者甚至在結束前都無法入場」。

他估計，該政策在2026年8月到期前，開放式工作簽證的申請會持續放緩。

加拿大移民部2024年5月7日刊出的公告，講述給予申請永久居留的香港人的新政策（網站截圖）

加拿大自2021年2月推出「救生艇計劃」吸引香港人移民，讓港人先以讀書或工作簽證到加拿大，再申請永久居留。而持有開放式工作簽證人士可在全職工作至少一年或累計工作1560個小時後，擁有獲得加拿大永久居民身份的資格。

根據加拿大移民部門的數據顯示，在近1.9萬份港人透過工作及讀書途徑申請永久居留中，有六成仍未完成處理。有當地政客認為，冗長的審批程序令申請的港人在工作及就學資格屆滿前面對更多不安。

渥太華方面因此在27日推出為期三年的特殊簽證，為等待永久居留申請的港人可以暫時延長在當地的臨時身分。