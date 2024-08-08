拳毆丹麥女首相　波蘭男子判囚4個月及驅逐出境

丹麥法院8月7日判處此前毆打首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）的波蘭男子4個月監禁，並下令將其驅逐出境。



圖為2024 年 7 月 11 日， 丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）在美國出席北約峰會，與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等交談。（Reuters）

法新社報道，法官謝爾菲格（Jacob Scherfig）在審判結束時說：「我們認定你用拳頭猛擊首相的右肩。」

這名男子現年39歲，已經在丹麥生活5年，服刑後將被驅逐出境。他還被禁止在未來6年內再次進入丹麥。

在為期兩天的審判中，他否認自己有責任，稱他記得與首相面對面，他認出了首相，但沒有把手放在她身上。他說，他認為自己喪失記憶是因為飲酒，以及突然間出乎意料地與首相面對面。

弗雷澤里克森的辦公室當時說，她在事件發生後接受了體檢，診斷結果為「右肩挫傷和輕微頸椎扭傷」。

該男子因對公務員施暴被判有罪。他也因與其他事件有關的多項猥褻暴露和欺詐罪被判有罪。

被告律師尼爾森（Henrik Karl Nielsen）說，他的當事人接受了裁決，但4個月的監禁「比我擔心的要嚴厲一些」。尼爾森告訴法新社：「他（被告）很冷靜，但他對4個月的監禁感到失望。」

這名波蘭男子已在審前拘留了兩個月，他將在丹麥監獄再服刑兩個月，之後被驅逐出境。

本文獲《聯合早報》授權轉載

