德荷及丹麥搗破跨國恐襲計劃　7人擬攻擊猶太人機構被捕

德國、丹麥和荷蘭12月14日表示，搗破一項針對歐洲猶太人機構實施的大規模恐襲計劃，共捕獲7人。當中3人在德國被捕、3人在丹麥、1人在荷蘭。德國檢察官在聲明中表示，其中在德國及荷蘭落網的4人，為伊斯蘭激進組織哈馬斯（Hamas）成員。丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）表示，恐襲威脅嚴重。



綜合路透社及英國廣播公司（BBC）報道，德國檢察官指，哈馬斯在歐洲被列為恐怖組織，被捕者當中包括一人為57歲荷蘭國民，他在鹿特丹被警方逮捕。其餘3人在德國首都柏林被捕，據指有2人在黎巴嫩出生、1人為埃及國民。

德國指，這4人都是哈馬斯的長期成員，與該組織軍事部門的領導層關係密切。其中一接受黎巴嫩的哈馬斯領導人的委託，負責採購武器。這些武器原定運往柏林，並計劃對猶太機構進行恐怖攻擊。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室發表聲明表示，被捕者「代表哈馬斯行事」。

不過，在丹麥被捕的另外3人，暫時未知身份，政府未證實與哈馬斯有關，但將控以恐怖罪。丹麥警方稱，調查發現了一個準備發動攻擊的跨國網絡，該網絡與犯罪集團有聯繫。

德國司法部長布斯曼（Marco Buschmann）於聲明指出，繼哈馬斯對以色列民眾發動可怕襲擊之後，最近幾週針對德國猶太人的襲擊也有所增加，政府須盡一切努力確保猶太人的安全。