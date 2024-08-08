世衛：夏季新冠確診個案激增　警告或有更強變異毒株

世界衛生組織（WHO）警告，2019冠狀病毒感染病例正在全球範圍內激增，情況不太可能迅速改善，而且，更強的變異毒株可能很快就會出現。



世衛疫情應對技術負責人范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）8月6日在日內瓦對記者說：「來自世衛遍佈84個國家的哨點監測系統的數據顯示，冠病檢測呈陽性的百分比在過去幾週裏一直在上升。總體而言，檢測呈陽性的比例在10％以上。這一比例在不同地區的波動有所不同。在歐洲，陽性率在20％以上。」

聯合國新聞中心報道，美洲、歐洲和西太平洋地區都出現了新的感染潮。

廢水監測表明，冠病的流行比目前的數字高出兩倍到20倍。

對於呼吸道病毒來說，在北半球的夏季出現如此高的感染循環率是非典型的，因為呼吸道病毒往往主要在寒冷的氣溫下傳播。

美國總統拜登7月17日確診新冠肺炎後，隨即取消在拉斯維加斯的活動，乘坐空軍一號專機離開。（REUTERS）

范克爾克霍夫說：「最近幾個月，無論季節如何，許多國家都出現了冠病的激增，包括在奧運會上，至少有40名運動員的檢測結果呈陽性。」

她說：「隨着病毒的不斷演變和傳播，出現更嚴重病毒株的風險越來越大，這種病毒有可能躲過檢測系統，並對醫療干預措施沒有反應。」

雖然入院人數（包括重症監護）仍大大低於疫情高峰期，但世衛正敦促各國政府加強疫苗接種活動，確保高危人群每12個月至少接種一次疫苗。

范克爾克霍夫強調：「作為個人，必須採取措施降低感染和患嚴重疾病的風險，包括確保在過去12個月內接種過冠病疫苗，尤其是如果你屬於高危人群的話。」

世衛承認，在過去的12個月至18個月裏，由於生產商數量減少，疫苗供應量大幅下降。

范克爾克霍夫說，鼻腔疫苗仍在開發中，但有可能解決傳播問題，從而降低病毒進一步變異、傳染和導致嚴重疾病的風險。

本文獲《聯合早報》授權轉載

