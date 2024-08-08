美斯西班牙豪宅遭環保人士「踩場」　阿根廷總統譴責

阿根廷球星美斯（Lionel Messi）位於西班牙旅遊勝地伊比薩島（Ibiza）的大宅8月6日遭環保人士闖入搗亂，阿根廷總統米萊（Javier Milei）譴責事件，並要求西班牙當局採取更多保護措施。



美國娛樂網站TMZ及法國國營電視台France 24報道，環保組織「素食未來（Futuro Vegetal）在社交平台上載片段，顯示兩名成員闖入美斯位於伊比薩島的大宅後，在牆上噴紅和黑色油漆，他們並揮舞寫有「拯救地球、懲罰富人、廢除警隊」的標語。

環保組織「素食未來（Futuro Vegetal）8月6日闖入美斯位於西班牙伊比薩島的大宅搗亂，並在網上公開「成果」。 （Futuro Vegetal/Handout via REUTERS）

「素食未來」的聲明指，此舉是針對「違法建築」，希望向富人展示對方需要為氣候危機負責。該組織引用樂施會（Oxfam）去年一份報告，稱全球最富有的1%人口在2019年的碳排放量與最貧窮三分二人口相若，形容最高危一族面對氣候危機最嚴重後果。

報道提到，美斯傳在2022年以大約1100萬歐元由一名瑞士商人手中購入大宅，惟西班牙傳媒披露，大宅多個房間屬違法建築，因此一直未獲當地政府批出入住許可。

對於今次事件，米萊在社交平台X大發雷霆，批評示威者是「希望殺害富人及廢除警方以解決氣候變化的共產份子」，形容對方的行為虛偽和妄想，並認為「共產主義是一種對成功人士嫉妒、仇恨及憤慨推動的意識形態」，「在自由和文明世界沒有立足之地」。

米萊同時表明在這宗事件中與美斯一家站在同一陣線，又敦促西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）採取更多措施，保障當地阿根廷公民安全。