烏克蘭攻俄羅斯庫爾斯克　逾200居民撤離　普京：大規模挑釁

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）8月7日指控烏克蘭武裝部隊對俄南部庫爾斯克（Kursk）的襲擊是又一次「大規模挑釁」。



2024年8月6日，俄羅斯庫爾克斯，邊境小鎮賈蘇一房屋受到烏軍打擊後倒塌，地上一片狼藉。（Reuetrs）

普京7日召集俄政府成員、強力部門負責人等舉行會議，討論庫爾斯克局勢。普京在會上說，烏軍使用各類武器對當地實施「無差別襲擊」，包括使用導彈襲擊民用建築。普京要求俄羅斯各地區為庫爾斯克提供支持。

俄羅斯武裝力量總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）說，烏克蘭6日起對庫爾斯克發起進攻，其目的是佔領俄方領土。烏克蘭尚未對庫爾斯克州遭襲事件做出正式回應。

俄羅斯總統普京2024年8月7日召集聯邦安全局長、安全會議秘書和國防部長討論烏克蘭進攻庫爾斯克地區的情況。（Reuters）

庫爾斯克州進入緊急狀態

庫爾斯克代理州長Aleksey Smirnov於7日晚宣布，由於當地邊境地區作戰形勢困難，該州從即日起進入緊急狀態。

Aleksey Smirnov表示，地方政府已組織超過200名居民撤離遭襲地區，另有數千人乘坐私人交通工具撤離。

2024年8月6日，俄羅斯庫爾克斯，邊境小鎮賈蘇（Sudzha）一房屋受到烏軍打擊後倒塌，地上一片狼藉。（Reuetrs）

俄羅斯衛生部說， 烏克蘭對庫爾斯克的襲擊至少造成五名平民死亡、31人受傷，當中包括6名兒童。

白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）說，美國正向烏方了解情況。他重申，美國的政策沒有改變，烏克蘭只能使用美國提供的武器「瞄準邊境另一邊迫在眉睫的威脅」。