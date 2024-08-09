小林製藥退出紅麹產品業務　19日起展開賠償程序

日本小林製藥公司8月8日舉行記者會，宣布將退出造成消費者健康受損的紅麹產品業務，包括停止製造和銷售。該公司並表示，19日起展開賠償程序，向健康受損者賠償醫療、停工等損失，金額將根據司法判例和專家意見設定標準，再按各人情況計算。共同社報道，相關損失累計達79億日圓（約4.18億港元）。



小林製藥：圖為2024年3月30日，日本厚生勞動省人員前往小林製藥位於大阪的廠房搜查。. （Kyodo/via REUTERS）

小林製藥（中國）有限公司發布聲明稱，涉事3款紅麴產品未在國內上市銷售，將協助中國消費者回收。（微信公眾號＠小林製藥中國）

小林製藥前社長小林章浩、現任社長山根聰，8日在記者會上再次致歉。公司並承認，在約50天的紅麹培養期間，有可能有青霉混入並增殖。此外，衛生管理和程序指引不足，亦是肇事原因之一。

《讀賣新聞》報道，小林製藥部份批次紅麴產品，之前被驗出含有「軟毛青黴酸」，被指是造成消費者腎損傷的元兇。

厚生勞動省截至7月21日統計，事件已造成超過100人死亡，逾2,270人就醫，當中逾460人住院。小林製藥董事長小林一雅和社長小林章浩，已於7月23日引咎辭職。