小林製藥出事不意外？前員工爆：內部一團糟「向社長求救都沒用」

日本小林製藥旗下紅麴產品爆出食安危機，造成日本至少5人死亡、大量患者送醫治療，台灣也出現因服用紅麴產品而不適的患者。一位小林製藥的前員工透露，公司近年來工作環境相當糟糕，員工們士氣低落，因此爆出嚴重醜聞，讓他感到毫不意外。



根據日本媒體《FRIDAY DIGITAL》報道，一位A先生在今年三月之前是小林製藥員工，他說不管被分派到哪個部屬，每個月都被要求得想新點子，公司一個月總共會聚集約一萬多個點子。然而，如果自己的意見和高層不同，就會馬上遭到高層怒罵、大吼大叫。即使向人事反映這個職場欺凌的狀況，也依舊無法改善。

A先生的同事甚至曾向52歲的社長小林章浩報告這件事，依然沒有下文。而且公司內人事異動頻繁，A先生所屬的部門，去年每隔幾個月就換一位上司。而在這種情況下，前人也無法好好地將許多工作、技術上的細節，傳承給其他晚輩，公司機能完全癱瘓。

A先生指出，以前文科出身的小林一雅社長，會願意認真傾聽擁有專門知識的員工說明。然而，自從2015年小林製藥完全退出醫療機械事業後，造成許多優秀員工離去，高層越來越獨裁的現象。在這樣糟糕的工作環境裏，最終釀成重大事故，A先生認為一點都不意外。

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