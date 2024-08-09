日企對中國市場前景審慎　日媒：3原因致投資意願退減

日媒8月6日引述最新調查稱，供應鏈風險、中國反間諜法和地緣政治緊張局勢加劇，導致日本企業不太願意進駐中國。



《日經亞洲》6日報道，根據東京商工調查公司（Teikoku Databank）近期發布的調查報告，截至2024年6月，共有13,034間日企在中國經商，與2012年高峰期時相比，減少9.4%，但比2022年上一次調查時多出328間。

路透社2022年6月14日拍攝的這張設計圖片，顯示一張捲曲起來的人民幣紙幣。（Reuters）

雖然數字略有增加，報告認為日企對於進駐中國漸失興趣。東京商工調查公司研究員飯島大輔說：「日企在中國開展業務的興趣下降幅度，可能比數據顯示的還要大。」

飯島大輔指出，曾經吸引眾多日企到中國的低廉勞動力成本，在過去10年左右上漲一倍，而中美關係緊張則加劇中國商業環境的風險。他指出：「愈來愈多企業認為將中國置於供應鏈中心存在管理風險，因此正在整合當地子公司或將它們轉移到東南亞。」

最多日企匯聚的是中國製造業，佔在華日企的39%，主要分布在汽車、電子和半導體製造業。美國針對來自中國的電動車、太陽能板和其他產品樹立貿易壁壘，令日企對在華設廠產生猶疑。

2024年7月4日，在意大利米蘭舉行的Omoda和Jaecoo新車上市活動中，中國奇瑞（Chery ）製造的Omoda 5在展場亮相。（Reuters）

報告也指出，日企覺得在華經商愈來愈不可預測。自中國2015年施行反間諜法以來，已有17名日本人因涉嫌從事間諜活動在中國被拘留。最近一次是在2023年3月，日本安斯泰來製藥廠（Astellas Pharma）一名駐華日籍員工因間諜罪名被捕，這令許多外企對中國不透明的法律體制感到擔憂。

飯島大輔表示，日企對中國的商業信心轉弱，並未完全反映在調查中，因為撤離中國的程序繁瑣艱難，想要關閉分公司或工廠的外企必須先達到地方政府的嚴格要求才能撤離。

圖為2019年10月1日，日本橫濱中華街，一名男子手持中日兩國國旗，慶祝中華人民共和國成立70周年。（Getty）

另有報告也顯示中國對外企漸失吸引力。日本國際協力銀行2023年要求500多間日企列出未來三年，備受看好有利於這些企業拓展業務的國家，結果中國的排名跌至第三，是自2014年以來最低的名次；外企紛紛撤離中國，轉移至越南，促使越南的排名躍升至第二，這是自1989年這項年度調查開始以來，越南首次排名如此靠前。

本文獲《聯合早報》授權轉載

