以色列全力做好防備　美媒：伊朗最快12日發動報復襲擊

以色列正在為普遍預期的伊朗和黎巴嫩真主黨的報復性襲擊做準備，以色列政府本週呼籲人民在堅固的安全室內儲存食物和水，醫院準備把病人轉移到地下病房，搜救隊已在主要城市就位。



《紐約時報》報道，以色列安全內閣星期四（8月8日）晚上召開會議。黎巴嫩真主黨軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）和哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）早前遇害，人們繼續猜測，以色列的敵人將如何為其報復。

中東和其他地區的外交官都在試圖緩解中東的緊張局勢，他們擔心以色列和哈馬斯在加沙地帶的戰爭可能會擴大為整個地區的更大沖​​突。

目前已知的情報非常有限，而且一直變化。但兩名以色列官員和一名西方高級情報官員透露，根據最新信息，與伊朗關係密切的黎巴嫩真主黨可能會在伊朗進行報復前，先向以色列發動另一次襲擊。要求不具名的這三名官員，沒有提供有關潛在襲擊的更多細節。

另據美國新聞機構Axios報道，在以色列準備應對伊朗可能發動的襲擊之際，美國中央司令部司令庫里拉（Michael Kurilla）於星期五（9日）抵達中東。

Axios引述一名未透露姓名的美國官員說，雖然庫里拉這次中東行是在最近緊張局勢升級前就已安排的，但他預計將利用這次訪問再次動員4月13日保衛以色列的國際和地區盟友。

三名美國和以色列官員告訴Axios，他們預計伊朗最快將在下星期一（12日）襲擊以色列。

Axios指庫里拉預計將訪問約旦和幾個波斯灣國家。五角大樓和美國中央司令部沒有立即回應對Axios報道的置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

