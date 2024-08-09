憂招致災難性結果　外媒：伊朗總統籲哈梅內伊勿報復以色列

外媒8月7日報道，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）呼籲最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）不要直接攻擊以色列，並警告稱相關行動將會對自己的總統任期造成災難性影響。



伊朗媒體Iran International於7日引述消息人士稱，在最近的會面中，佩澤希齊揚敦促哈梅內伊放棄對以色列報復，以避免緊張局勢升級為一場不必要的戰爭。

2024年7月30日，伊朗德黑蘭，哈馬斯已故前領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh，左）會見伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei，右）。（Reuters）

佩澤希齊揚警告，如果以色列決定對伊朗的基礎設施和能源資源發動報復攻擊，將嚴重削弱伊朗經濟，使經濟復甦變得不可能，甚至可能導致該國崩潰。

佩澤希齊揚強調，他反對軍事行動的根源在於國家利益，對以色列發動戰爭無法彌合伊朗與其公民之間深刻的分歧，亦嚴重損害伊朗迫切需要提高的國際地位。

2024年7月28日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）確認佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）出任新總統。（Reuters）

消息人士稱，哈梅內伊在會議期間仍然不置可否，既不支持也未有反對佩澤希齊揚的勸告。