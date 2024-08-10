加沙學校遭空襲｜埃及：以色列缺停火意願　蓄意殺害巴勒斯坦人

加沙東部一間學校8月10日凌晨遭以軍空襲擊中，埃及表示，以色列此舉顯示其缺乏結束加沙戰爭的政治意願。



路透社10日報道，埃及外交部發聲明稱，以色列「蓄意殺害」手無寸鐵的巴勒斯坦人，顯示以色列缺乏加沙停火的意願。

2024年8月10日，加沙東部一間學校凌晨遭以軍空襲擊中，超過100人喪生。（Reuters）

巴勒斯坦官方通訊社瓦法社（WAFA）10日報道，加沙東部一間學校同日凌晨遭以軍空襲擊中，超過100人喪生，另外亦有數十人受傷。報道指遇襲的學校是用於安置流離失所的巴人。

2024年8月10日，加沙東部一間學校凌晨遭以軍空襲擊中，超過100人喪生。圖為當地巴勒斯坦人為空襲遇難者祈禱。（Reuters）

卡塔爾半島電視台（Al-Jazeera）引述以軍聲明指，遇襲的學校是哈馬斯總部，稱建築物內有恐怖份子。以軍亦批評哈馬斯利用該總部隱藏並策劃針對以軍及以色列的各種恐怖襲擊。

對於死傷人數眾多，以軍稱已採取多項措施，降低平民傷亡的可能。以軍之後再指出，該學校內有大約20名哈馬斯及伊斯蘭聖戰組織份子運作。