以色列證實7月空襲加沙殺死哈馬斯二號人物戴夫　公開施襲畫面

以色列軍方8月1日表示，情報證實在7月空襲加沙的行動中，殺死哈馬斯軍事領袖戴夫（Mohammed Deif）。戴夫是哈馬斯內第二號人物，哈馬斯目前未有明確證實或否認戴夫死亡的消息。



以軍稱，軍隊7月13日空襲加沙南部汗尤尼斯（Khan Yunis），「經過情報評估，可以確認已消滅戴夫。」

以軍又發布7月13日施襲時的畫面。

以軍7月13日空襲汗尤尼斯造成近百人死亡，以方其後多次稱有愈來愈多迹象顯示戴夫已死，至今次稱情報證實戴夫身亡。

戴夫一直被指是策劃哈馬斯2023年10月7日攻入以色列行動的主腦之一，他也是以色列的頭號通緝犯名單上的人物。

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據外媒2023年10月報道，在過去20年中，戴夫經歷5次以軍的暗殺，因此有傳他一眼失明、一隻手被炸斷，被迫以輪椅代步，不過《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）2023年12月報道，以軍取得有關戴夫的新影片，顯示戴夫身體情況比以方想像要好，他能自行走動，只是有點跛腳，無需用輪椅，且看來也能使用雙手。