聯合國特別報告員：以色列在加沙犯下種族滅絕罪行

一名聯合國任命的獨立人權專家指責以色列在加沙戰爭中犯下「種族滅絕罪」（genocide），此前以色列襲擊了一所學校，據當地救援人員說，襲擊造成100人死亡。



聯合國巴勒斯坦領土人權狀況特別報告員（Special Rapporteur on the occupied Palestinian territories）阿爾巴尼斯 (Francesca Albanese) 在社交媒體平台X上表示，以色列正在對巴勒斯坦人進行種族滅絕。

她指出，以色列軍隊正對逐個街區、逐間醫院、逐所學校、逐個難民營和逐個安全區進行襲擊。

阿爾巴尼斯強調，以色列使用來自「美國和歐洲武器」對巴勒斯坦人進行此類襲擊。她還說：「願巴勒斯坦人原諒我們集體的無能，無法保護他們。」

法新社報道，在3月發布的一份報告中，阿爾巴尼斯指出，有「理由」確認以色列在加沙戰爭中犯下了數宗「種族滅絕」行為。

2024年8月10日，以色列襲擊一所加沙收容巴勒斯坦逃難者的學校，大批民眾在遇難者的屍體前祈禱。（Reuters）

以色列長期以來一直對阿爾巴尼斯及其工作持強烈批評態度，譴責她的報告是「對現實的荒謬顛倒」。

阿爾巴尼斯指出，她「當然」也譴責哈馬斯去年10月7日襲擊以色列，引發加沙地帶持續十個月的戰爭。

特別報告員由聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）任命，但不代表聯合國發言。

本文獲《聯合早報》授權轉載

