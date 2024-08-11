巴黎奧運閉幕禮　接辦城市洛杉磯騷肌肉　湯告魯斯等眾星雲集

2024巴黎奧運於法國時間8月11日夜晚，香港時間12日凌晨3時舉行閉幕禮。之前有報道指Tom Cruise會在閉幕禮上作出特技演出，近日美媒就傳出閉幕表演嘉賓還有美國著名歌手Billie Eilish、Snoop Dogg以及樂隊Red Hot Chilli Peppers。



巴黎奧運閉幕在即，下屆2028年奧運會將在美國洛杉磯舉行。由巴黎閉幕，就交由洛杉磯代表接捧揭開序幕，亮點之一是由知名影星湯告魯斯（Tom Cruise）帶領，在法蘭西體育館進行特技表演。

美國男星Tom Cruise於2024年7月28日在巴黎觀看女子體操賽事（Reuters）

美國媒體Variety8月8日報道，閉幕禮演出會有電影《芭比》主題曲主唱，著名美國女歌手Billie Eilish、早已在巴黎奧運頻頻現身的著名rapper Snoop Dogg，還有很久不見的搖滾樂團Red Hot Chilli Peppers，樂迷們可以期待這三個不同音樂類型單位的精彩演出。

2024巴黎奧運閉幕禮，有報道指美國著名歌手Billie Eilish（左），Snoop Dogg（中）與樂隊Red Hot Chili Peppers（右）將參與演出。（Getty）

閉幕禮預計時長2小時15分鐘。結束後，洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）將接過奧運火炬，並將其從巴黎帶回洛杉磯。下屆夏季奧運會將在2028年7月14日至30日舉行。