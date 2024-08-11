日本民眾憂特大地震搶購物資　東京有超市樽裝水限購

日本民眾擔心下週可能發生特大地震，8月10日出現一波搶購急救包與生活日用品的熱潮，東京有超市已對樽裝水實施限購，而網購平台則表示可攜式馬桶和罐頭食品也成為搶手商品。日本政府呼籲民眾避免囤積物資。



法新社報導，日本宮崎縣8日發生規模7.1級的強震，日本氣象廳首次發布「南海海槽地震臨時訊息：巨大地震注意」示警。

由於擔心下週可能發生特大地震，日本全國10日出現一波搶購急救包與生活日用品的風潮。東京一處超市貼出告示牌，向消費者道歉有部份商品出現缺貨，原因是「與地震有關的媒體報道」。告示牌稱，「可能將進行採購限制」，並表示樽裝水已進行限量管制，因為供貨「不穩定」。

另外，日本規模最大的網購平台樂天（Rakuten）網站同日也顯示，移動便攜式馬桶、罐頭食品和樽裝水成為搶手商品。太平洋沿岸的部份零售店也遇到類似與災難有關物品需求激增的現象。

報道指出，每隔一世紀或二世紀，日本就會出現規模達8或9級的地震。日本政府先前曾預估，下一個大地震在未來30年發生的可能性約70%。專家強調，儘管這個風險升高，仍屬低度，農林水產省也敦促民眾「不要過度囤積物資」。

擁有1.25億人口的日本列島坐落在四大板塊之上，每年都會發生約1500次地震，其中大多數是輕微地震。