日本地震｜百年一遇大地震將殺到？　專家：一週內發生概率很高

日本氣象廳8月8日首次發布「南海海槽地震臨時信息（大地震提醒）」。日媒報道，未來一週內再次發生大地震被認為是「大約數百次中有一次」，專家強調「概率極高」。



根據共同社，日本氣象廳對1904年至2014年國內外發生的1437次黎克特制7級以上地震進行調查發現，震後1週內發生黎克特制8級以上地震的有6次。

由專家組成的「南海海槽沿岸地震相關評估討論會」會長平田直指：「此次雖然是設想震源區的西南端，但下一次並非一定只在西側發生。」

平田表示：「（大地震）從隨時會發生的狀態，可能性變為數倍。就地震學角度而言，已是極高的概率。希望再次確認日常的地震防災準備工作。」

日本氣象廳就香港時間8月8日下午3時43分發生的、震央位於宮崎縣日向灘對出海域的7.1級地震，在6時5分發布「南海海槽地震臨時情報」（巨大地震注意報）。南海海槽日文名稱是南海トラフ，英文名稱是Nankai trough。「南海海槽（南海トラフ）」成為社交媒體X上網民熱門搜尋關鍵字。

日本氣象廳稱，神奈川縣觀測到震度5弱的地震與8日發布「南海海槽地震臨時信息」的地震沒有直接關係。

南海海槽大地震是發生在九州日向灘海與靜岡縣駿河灣之間的板塊邊界的特大地震。政府地震研究委員會預測，未來30年內發生8至9級大地震的可能為「70%至80%」。

報道指，8級大地震每100至200年就會重複發生一次，根據10年前公布的損失預測，如果發生最大規模的地震，日本東部和西部的大片地區將遭受劇烈晃動，預計高度可達30米的巨大海嘯將襲擊沿海地區。

根據最新估計，多達23萬人將死亡，超過209萬棟建築將被燒毀或摧毀。

氣象廳發出「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」，指這區域發生大規模地震的可能性或會比平時高。請民眾注意政府和地方政府發布的資訊與措施。

當局下午5時宣布，開始調查這次地震與南海海槽地震的關連，並將調查是否在地震發生的1、2個小時後，發生巨大地震的可能性會比平時高。

日本的學者專家當地時間下午5時30分左右出席討論會。

會上他們倘判斷是次地震與南海海槽地震有關，氣象廳便會發布「注意巨大地震」的臨時情報。

南海海槽沿線倘發生黎克特制6.8級以上的地震、異常的地殼變形的情況被觀測到，再來就是加上被判定與南海海槽地震有關聯性，就會被定義為「南海海槽地震」，氣象廳會立即召開專家會議調查。

圖為2024年8月8日，日本宮崎縣日向灘外海7.1級地震發生後，警察接報到場，在宮崎縣一棟受損建築物附近執勤。（Reuters）

宮崎縣的地震發生後，氣象廳發布「南海海槽地震臨時情報」，狀態是「調查中」。

這是日本2017年11月開始實施這個制度以來，首度發布這項臨時情報。

「南海海槽地震」又被稱為「南海海槽大地震」或「南海海槽特大地震」等，是指在南海海槽周期性發生的8級大地震。它是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的邊界（聚合板塊邊緣），是大地震頻繁的隱沒帶之一。海槽與本州南部海岸線平行，這顯示歐亞板塊（阿穆爾板塊，Amurian Plate）與菲律賓海板塊已發生推擠，這導致很多地震發生。

「南海海槽地震」倘發生地震，程度很可能與發生在2011年311大地震相同。

南海海槽（日本南海岸附近的海槽）地圖。（Geodaugherty/ Wikipedia CC BY-SA 3.0）

南海海槽

南海海槽是指日本駿河灣至九州以東海面約700平方公里的海槽，最深處達4,500至4,800米。它也被稱為西南日本海溝、南海舟狀海盆。

日媒《產經新聞》2024年1月引述地震考古學者寒川旭在2024年1月1日石川縣能登半島發生7.6級地震後評論說，「南海海槽地震」發生的前數十年內，日本西部地區將頻繁發生地震，範圍北至北陸的能登半島，南至九州。他說根據當時情況判斷，1月1日的地震就是菲律賓海板塊和阿穆爾板塊（Amurian Plate）邊界的斷層在活動導致。

日媒《現代商業》8日稱，日本預測在30年內發生南海海槽大地震的機率為70至80%，一旦成真，將是整個西日本的大災難。南海海槽每90至150年就會引發1次黎克特制8級以上的大地震，同時引發大型海嘯。

南海海槽（日本南海岸附近的海槽）地圖。（Peka/ Wikipedia CC BY-SA 3.0）

日本宮崎縣8月8日下午發生7.1級地震，地震震央位於宮崎東南偏東30公里附近，震源深度30公里。較早時日媒報道稱，震級是6.9級，其後向上修正至7.1級。

NHK先後兩度報道，海嘯已抵達海岸，海浪高度都是1米。NHK稱，第二波海嘯注意報覆蓋宮崎縣，時間是香港時間下午6時。

日本其後對宮崎縣以外的西南部地區解除海嘯警報。

根據氣象廳網站資料，海嘯預報範圍包括東京都。

位於鹿兒島的川內核電廠已確認，地震未造成廠房出現異常情況。

地震的一刻及損毀情況的片段陸續曝光：



有網民公開地震發生時的車內攝錄鏡頭的片段：

鹿兒島霧島市的FM霧島電台的片段顯示，地震一刻整個辦公室出現劇烈搖晃，室內未有受到破壞情況。

有身處宮崎機場的網民上載片段，形容當時搖得很厲害，食肆內的物品散滿一地，民眾則到2及3樓躲避。

▼商店架上衣服狂搖不止：