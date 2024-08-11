美媒民調：賀錦麗3搖擺州領先特朗普

《紐約時報》和西恩納學院（Siena College）本週公布的最新民意調查顯示，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在3個搖擺州的支持率持續領先前總統、共和黨總統候選人特朗普約4個百分點。



《紐約時報》和西恩納學院本週公布的最新民意調查顯示，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗在3個搖擺州的支持率持續領先前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）約4個百分點。

法媒報道，這項於8月5日至8月9日在1973名登記選民中進行的調查顯示，賀錦麗在威斯康星州、賓夕法尼亞州和密歇根州的潛在選民中獲得了50%的支持率，而特朗普在這些州的支持率則為46%。

根據美國選舉人團投票制度，這3個人口眾多的中西部州被認為是總統候選人的致勝關鍵；而賀錦麗在3個搖擺州以平均4.5個百分點的明顯優勢持續領先。

圖為2024年8月9日，美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯，右二）與副手沃爾茲（Tim Walz，右一）、前眾議員吉福茲（Gabby Giffords，左二）及參議員凱利（Mark Kelly，左一）在亞利桑那州格倫代爾（Glendale）出席競選活動。（REUTERS/Go Nakamura）

值得注意的是，賀錦麗在賓夕法尼亞州的支持率在一個月內上升了10個百分點。選民表示，他們認為賀錦麗比特朗普更聰明，具備更好的執政能力。

民調還顯示，選民在經濟和移民問題上仍然偏向特朗普，但在墮胎問題上則更信任賀錦麗。

特朗普競選團隊這項民調結果進行反擊，除了質疑民調的計算方法，還暗指相關機構公布這一民調結果「明顯是為了打壓特朗普的支持率」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

