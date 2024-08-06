賀錦麗頂上短短2週「神反超」？　01製圖看六大搖擺州選情

自7月21日拜登（Joe Biden）宣布退選、副總統賀錦麗（Kamala Harris）正式啟動總統競選活動開始以來，這位被賦予重任的民主黨候選人迅速在民調中衝破拜登此前的劣勢，目前在全國民調中以微弱差距領先共和黨候選人、前總統特朗普（Donald Trump），並在6個關鍵搖擺州中縮小民調差距。



由於美國總統拜登此前在首場候選人電視辯論中表現差強人意，退選當日他在全國民調中落後於特朗普3個百分點，但根據美國民調機構綜合多家權威民調的統計數字，賀錦麗在上任僅兩週內，不僅消除了在全國民調中的劣勢，目前更有拉大與特朗普民調差距的勢頭。截至8月4日，賀錦麗領先特朗普1.6個百分點。

搖擺州選情差距縮小

考慮到美國選舉最終由各州選舉人團決定，即便是在兩位候選人競爭激烈、不相上下的搖擺州，最後這些州份的選票仍將由「勝者通吃」，因此亞利桑那州、佐治亞州、密歇根州、內華達州、賓夕法尼亞州和威斯康星州——這6個搖擺州的選情將對最終大選結果至關重要。

拜登退出競選時，他在6個州都落後特朗普2個或2個百分點以上，而賀錦麗在這些州份的最新民調成績則比拜登的民調高出2至6個百分點。在賓夕法尼亞州和佐治亞州她幾乎與特朗普不分上下，在密歇根州、內華達州、亞利桑那州、和威斯康星州，二人差距則在3個百分點之內。

非裔、拉丁裔選民熱情大漲

根據多家不同民意調查機構的統計，競選啟動以來，相較於拜登，賀錦麗在幾乎所有選民群體中的支持率都有所上升。

彭博社/莫寧諮詢公司（Bloomberg/MorningConsult）民調顯示，在所有關鍵選戰場都有超過三分之一的選民表示，特朗普和賀錦麗的對壘令他們更有可能投票，在非裔和拉丁裔選民中，這一比例分別上升到49%和44%。幾乎三分之二的黑人選民表示，他們在11月投票的可能性增加了一些或增加了很多。

此外，在年輕選民、 女性選民以及無黨派人士中，賀錦麗的支持率明顯增加，只在一個群體——50歲以上的選民間——她的支持率略有下降。

來自佐治亞州的非裔選民Robert Banks表示：「賀錦麗推動了選舉。人們都很興奮。」現年47歲的Banks表示，自己此前是拜登的追隨者，但今年11月他打算投票給副總統賀錦麗。他稱，雖然不喜歡拜登被迫出局的結果，但對於有不一樣的候選人出現感到欣慰。

賀錦麗的參選更在距離選舉不到 100 天的時間裏，為之前士氣低落的民主黨注入了顯著的熱情。根據英媒對民意調查的分析，2020年投票給拜登的選民中，73%的人表示他們對投票給賀錦麗感到「興奮」，而只有37%的人表示他們對再次投票給拜登感到興奮。此外，2020年拜登選民中計劃不投票的比例也從10%降低至3%。