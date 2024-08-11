巴黎奧運林郁婷奪金　性別爭議風波未息　網壇前一姐質疑IOC決定

在巴黎奧運出戰拳擊女子57公斤級別賽事的中華台北拳手林郁婷8月10日奪下金牌，但圍繞她的性別爭議風波仍未止息，就連體壇內另一界別的網壇前一姐娜華蒂露娃（Martina Navratilova）也加入評論事件，質疑國際奧委會（IOC）讓林郁婷參賽的決定。菲律賓拳擊手彼迪絲奧（Nesthy Petecio）則表達對林郁婷的支持。



網壇前一姐、有「女金剛」之稱的娜華蒂露娃8月10日在社交網站轉發林郁婷在金牌賽勝出的片段，然後發文指「這就是你讓男人與女人比賽會發生的情況，尤其在拳擊比賽，你不需要任何技巧，真的，因為比起你面對的攻勢，你的出拳要強硬得多。卑鄙，也危險。」

林郁婷在這次巴黎奧運之旅的其中一名對手、菲律賓拳擊手彼迪絲奧8月8日則向路透社表示，林郁婷是位堅強的選手，「她是一名好拳手，強壯、有才能的拳手，我與她對打過兩次，我知道她的能力。」

她又指「我不評論（爭議），但我所知道的是林郁婷與那位阿爾及利亞女拳手（意指卡莉芙，Imane Khelif），她們生來都是女性。」

林郁婷（左）勝出拳擊女子57公斤級別賽事，8月10日贏下金牌（路透社）

林郁婷與卡莉芙2023年曾未能通過性別測試遭國際拳協取消參加世界錦標賽的資格，令兩人今年獲准參加巴黎奧運後，引起眾人質疑為何兩人又能夠參賽。國際奧委會則強調國際拳協2023年的決定「突然又武斷」，在沒有任何正當程序的情況下取消運動員的資格。