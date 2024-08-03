奧運｜林郁婷卡莉芙性別爭議有幕後黑手？國際拳協IOC誰是誰非

2024巴黎奧運主打性別平等理念，如首次達到參賽運動員男女比例均等，豈料意外爆出的性別爭議反而更甚於歷屆，除了開幕禮因LGBTQ元素捲入風波，最新女子拳擊賽則有「台灣女拳王」林郁婷與阿爾巴尼亞選手卡莉芙（Imane Khelif）遭質疑女性身份，突陷風波。

在最新爭議中，除了意大利總理梅洛尼、美國前總統特朗普、名作家JK羅琳等人相繼發聲，國際拳擊協會（IBA）與國際奧委會（IOC）更是鬥個不停，國際拳協主席2日突稱會向卡莉芙的對手頒發5萬美元獎金，表明認為國際奧委會准許卡莉芙參賽決定是錯。誰是誰非？種種風波背後，源於國際拳擊協會2023年一個爭議判決。



2024年8月1日，意大利拳手卡里莉（右）對戰卡莉芙（左），她在46秒後棄賽稱「為保命才棄權，從來未受過如此重的拳」，引發熱議，意大利總理批評賽事不公（Reuters）

風波起因：2023年爭議判決

2023年3月的世界錦標賽上，阿爾巴尼亞女選手卡莉芙（Imane Khelif）和林郁婷均遭國際拳擊協會（IBA）取消資格，理由是「不符合參加女子比賽的標準」，即未能通過性別測試，此讓卡莉芙與林郁婷今年獲准參加巴黎奧運後，引起眾人質疑為何兩人又能夠參賽。

問題是國際拳擊協會當日作出的取消資格決定也充滿爭議，國際奧委會8月2日的聲明主張，協會2023年的決定「突然又武斷」，在沒有任何正當程序的情況下取消運動員的資格，又指根據協會紀錄，決定最初僅由協會秘書長與行政總裁作出，董事會之後才批准，會議紀錄也指協會應「建立明確的性別測試程序」。

協會主席2023年曾向俄媒稱，運動員的DNA有XY染色體，所以把她們排除在比賽外，但協會一直未有詳細說明拳手接受何種測試，甚至也沒有讓她們接受睪固酮素檢查（睪固酮是男性和女性都會產生的性激素，但男性的睪固酮水平明顯高得多，大約是女性的20倍），僅稱是「一項單獨且公認的測試」，且結果保密，此遭外界詬病。

美拳協質疑有幕後操作者

由於協會並未公布檢測方式，美國拳擊協會執行長麥克阿提（Mike McAtee）質疑：「那為何只是取消資格？為什麼沒被禁賽？如果真的有問題，為何不在資格賽時就提出？為什麼要等她們到了奧運才又提出來？」他表示，自己認識林郁婷、卡莉芙好幾年，她們從未有遭指控睪固酮過高的問題。

麥克阿提質疑有幕後操作者，也稱這次風波是國際拳協與國際奧委會間的爭執縮影。

林郁婷出戰巴黎奧運（Getty Images）

國際拳協與國際奧委會鬥不停

國際拳擊協會與國際奧委會的爭拗，還在於協會長期受管理不善、貪污等指控，至2023年6月，國際奧委會決定與他們斷絕關係，取消其資格認可，奧運拳擊賽事改為由國際奧委會自行主持。

結果在這次風波中，國際拳擊協會也與國際奧委會繼續交鋒，並在2日突稱會向卡莉芙的對手、意大利選手卡里莉（Angela Carini）頒發5萬美元獎金，表明認為國際奧委會准許卡莉芙參賽決定是錯。

國際奧委會強調在過去多年來，兩名運動員一直有參與女子國際拳擊賽事，包括2020年東京奧運、世界拳擊錦標賽及其他多個由國際拳協舉辦的比賽。也有不少人指出的是，卡莉芙與林郁婷過去的參賽紀錄似乎也未有展示出絕對優勢。

卡莉芙自19歲開始在世界賽事作賽，2019年在女子世界拳擊錦標賽排名19，在2020年東京奧運，她打入8強，最後未有贏得獎牌。在整個生涯中，她37勝9負，當中僅5次是擊倒（KO）對方獲勝。

林郁婷於2020年東京奧運則是在16強賽事遭淘汰，2018年在雅加達亞運獲銅牌。

其他拳手怎麼說？卡里莉致歉

有拳手質疑國際奧委會的決定，如澳洲女拳手Caitlin Parker認為「從生物學和基因角度來看，她們會擁有更多優勢，在格鬥運動中，這可能會很危險。」

也有不少拳手未抱持批判態度，反而同情風波中的拳手，包括事件中「46秒棄賽」的意大利選手卡里莉（Angela Carini），她2日向傳媒稱爆發的爭議令她感到傷心，也為卡莉芙感難過，「若（國際奧委會）說她可以出賽，我尊重此決定。」她又談到賽後未有與卡莉芙握手，向對方道歉，「我希望向她與其他所有人致歉，我當時生氣是因為我的奧運夢化為泡影。」

日本女子拳擊奧運金牌得主入江聖奈聲援林郁婷，她7月31日在社交網站X（Twitter）連續多次發文表示，「到哪裏算是女性，哪裏算是男性，我們確實需要盡快區分出明確界限，但是作為知道林郁婷是魔鬼般訓練量的人，我感到有些難過。」

入江聖奈繼續發文說，「不過，如果XY染色體存在，但沒有表現出身體特徵，這種情況對於運動能力會有多大影響，我很討厭有人在沒有專家的意見下，就說出『男人正在暴打女人！』這種傷害選手尊嚴的話。」

她也表示，「我不是在為誰辯護。我也曾有被年紀較小的男選手痛打的沮喪經驗，但我認為女子拳擊有一套獨有的戰術，幾乎沒有一發逆轉的情況。」

另一澳洲女拳手Tiana Echegaray則指「若你說與一名真的男人對戰，那是不，我不會想與男人格鬥，但在她們的情況，我無法具體地說，因為我不知道她們的境況或情況。」