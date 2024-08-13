酷熱天氣侵襲歐洲　意大利小鎮為冷氣機變「寒戰」

歐洲遭受酷熱天氣影響，希臘多處發生山火，意大利亦由6月中開始持續面對熱浪侵襲，氣象部門估計中及南部多個地區的氣溫在未來數天升至攝氏40度以上。當地民眾因此對冷氣機的需要有增無減，但當地一個小鎮就為此上演「寒戰」。



《衛報》8月12日報道，意大利漁村菲諾港（Portofino）自1935年起被列為國家公園的一部分，而直到數年前，一直明文禁止在當地色彩繽紛的建築物安裝冷氣機。

不過隨着夏天變得更炎熱，當局放寬有關規定，但要求業主事先申請，以及確保冷氣機安裝在不顯眼的地方，亦不會影響菲諾港的景觀。

意大利漁村菲諾港（Portofino）風景優美，吸引不少富豪及名人到訪。（Getty Images）

報道提到，當地警方在橫街小巷巡查，發現近40宗違法在天台和露台安裝冷氣機的情況。當地傳媒《晚郵報》（Corriere della Sera）指出，有菲諾港的居民企圖隱藏冷氣機，甚至將它塗成與外牆一樣的顏色掩人耳目。不過這就為民眾帶來「篤灰」的機會：他們趁到鄰居作客時，秘密拍下對方家中的冷氣機情況，再向警方舉報。

「斷正」的居民需要面對最多4.3萬歐元的罰款，但市長Matteo Viacava指大部分問題已獲解決，強調目標並非要懲罰民眾。他否認警方使用無人機調查，稱事件源於去年冬天時，有民眾安裝的冷氣機非常阻街，因此採取行動，確保大家遵守限制，將冷氣機設在適當地方，維持當地景觀。