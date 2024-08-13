Châteraisé齊藤寬逝世｜何止賣蛋糕更有酒店滑雪場　品牌源自法文

日本企業Châteraisé創辦人齊藤寬8月10日離世，終年90歲。Châteraisé在香港有逾60間分店，大多港人對其印象就是連鎖蛋糕店，不過Châteraisé在日本的集團業務遠不止於此，還有多間酒店、滑雪場、高爾夫球場、釀酒廠等。至於其獨特的品牌名字，就是源於法文，也與齊藤寬的家鄉山梨縣甲州市有關。



Châteraisé表示齊藤寬10日因心臟病撒手人寰，喪禮會以私人形式舉行，當局之後會安排追思會。根據家屬意願，他們婉拒一切弔唁和祭品。

齊藤寬出身於山梨縣甲州市勝沼町，1954年20歲高中畢業後，他到甲府市設立烘焙食品店，名為Amataro，售賣名叫Amataro的紅豆餅，並受到民眾歡迎，據公司網站指，公司第一原則是「用天然原料製作真正美味的甜點，讓人們幸福」。

齊藤寬最初在1954年到甲府市設立烘焙食品店（Châteraisé網站）

到了1967年，齊藤寬設立Châteraisé ，同時擔任社長一職。根據東京電視台網站，Châteraisé成為大型連鎖店、取得突破與一隻手錶有關，公司過去主力是做製造商，向百貨公司、超級市場供貨，但總是遭要求進一步降價，更甚的是，齊藤寬還「被迫購物」，以買下生意夥伴的產品，以換取生意。

有一次，齊藤寬遭百貨公司要求購買一隻價值500萬日圓的手錶，此讓齊藤寬感到不能長此這樣下去，決定要以自己的商店來賣產品，公司最終發展成今天的大型連鎖店。

日本企業Châteraisé創辦人齊藤寬8月10日離世，終年90歲。（Châteraisé網站）

時至今日，Châteraisé在全球有逾千分店，遍布香港、新加坡、馬來西亞、越南、印尼等地，在日本也是業務廣泛的集團，擁有連鎖酒店、滑雪場、高爾夫球場、釀酒廠、花園等，單是酒店或度假村在日本全國有超過10間，在長野縣也有2座滑雪場。

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Châteraisé在香港設有多間分店。（Chateraise Hong Kong圖片）

至於Châteraisé的獨特品牌名字，根據公司過去在社交網站解釋，是法文城堡（Chateau）與葡萄（Raisin）的結合，這是源於山梨縣甲州市屬盛產葡萄酒的地方。甲州市也是齊藤寬的出生地。

香港Châteraisé社交網站專頁曾指，品牌名字在日語唸作sha-to-rei-ze，英語則可唸作cha-ter-raise。

Châteraisé香港社交網站專頁向網民解釋公司名字的來源

新加坡Châteraisé則曾在社交網站發文稱，品牌名字唸作Sha-To-Re-Ze。