馬來西亞抗癌少女陳巧祈勇戰病魔半年離世　生前笑容感動無數人

患有罕見肝臟胚胎肉瘤的馬來西亞威南日新18歲女生陳巧祈6月19日晚不幸離世，遺體將停柩在威南高淵殯儀館，並於6月23日（星期日）早上10時舉殯。



陳巧祈經歷多個月的治療後敵不過病魔，於6月19日晚上7時許逝世。

患有罕見肝臟胚胎肉瘤的馬來西亞威南日新18歲女生陳巧祈6月19日晚不幸離世，她生前積極抗癌的故事及臉上常掛着的笑容溫暖了無數網民的心。（Facebook@大山腳瑤池金母慈善基金會）

患有罕見肝臟胚胎肉瘤的馬來西亞威南日新18歲女生陳巧祈6月19日晚不幸離世，她生前積極抗癌的故事及臉上常掛着的笑容溫暖了無數網民的心。（Facebook@大山腳瑤池金母慈善基金會）

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作為統籌為陳巧祈籌募醫療費的大山腳瑤池金母慈善基金會（One Hope Charity），於週三晚上在其官方Facebook宣布上述噩耗。

陳巧祈是學校出色學生，尤其是在舞台上，經常都會看到她優雅動人的舞姿，她溫柔愛笑的形象讓人難以忽視。她的離世，舞台上將永遠失去一個耀眼的舞者。 大山腳瑤池金母慈善基金會

基金會主席拿督蔡瑞豪表示，巧祈在確診罕見肝臟復發性胚胎瘤肉瘤（Recurrent Embryonal Sarcoma of the Liver）後，她沒有放棄並積極正面抗癌。

他說，在巧祈與病魔對抗的6個月裏，她經歷了手術、插管、化療等，身體狀況一度恢復穩定，卻時而出現反彈，病情反反覆覆。

這段時間裏，各界人士、威南日新師生等，都不斷為她祈福及加油打氣，我及團隊也數次到醫院探訪巧祈，帶着大家集結的祝福到醫院給巧祈加油打氣，大家都無不期待着她能夠再次帶着笑容回到校園、舞台。

他表示，隨着巧祈的病情急轉而下，巧祈昨日在家人的陪伴下安心離去，從此揮別了舞台、學校，以及所有愛她的人。

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來自威南高淵的陳巧祈，是在今年1月大馬教育文憑考試的首日凌晨突然全身疼痛，父母緊急將孩子送院，檢驗發現其肝臟腫瘤爆裂導致內臟出血細菌感染，情況嚴重更注射3支強心針以及輸血。

經過深入的細查後，她確診患有罕見肝臟復發性胚胎瘤肉瘤。在治療過程中，巧祈切除了2/3的肝臟，隨後也開始進行化療及電療，這些醫療費用已經使得原本的小康之家陷入了困境。

大山腳瑤池金母慈善基金會於5月2日為巧祈發動籌募所需的55萬馬幣（約91萬港元）醫療開銷，籌款一呼百應，5個小時內籌足所需的醫費。

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患有罕見肝臟胚胎肉瘤 陳巧祈不敵病魔走了

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：積極抗癌不敵病魔離世 陳巧祈本週日舉殯】