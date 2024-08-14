Elon Musk如何撐特朗普？ 美媒：爭取動員80萬搖擺州份選民投票
撰文：官祿倡
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美媒8月12日報道，美國企業家馬斯克（Elon Musk）團隊將爭取動員80萬的搖擺州份選民為共和黨籍總統候選人特朗普（Donald Trump）投票，馬斯克並會承擔巨額資金。
《華爾街日報》指，一個超級政治行動委員會的顧問和承包商在例會向馬斯克匯報新進展，提出一項約1.6億美元（約12億港元）預算方案，大部份資金由馬斯克承擔。
他們還談到組建由6,000多名拉票員和其他工作人員組成的「部隊」。但報道也指，馬斯克之後解僱多數承包商，還用曾支持佛羅里達州（Florida）州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）的資深人士換掉最初幫助自己打理委員會的駐德州顧問。
《華爾街日報》之前在7月中也引述知情人士指，馬斯克為支持特朗普的總統競選活動，計劃每月捐約4500萬美元，但馬斯克之後否認消息。
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