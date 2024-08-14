英國倫敦持刀襲擊案 32歲疑兇對11歲女孩連刺8刀
撰文：王海
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英國媒體8月13日報道，一名11歲女孩12日在倫敦市中心萊斯特廣場（Leicester Square）被刺傷，一名32歲羅馬尼亞籍男子13日出庭，被控謀殺未遂。
據英國廣播公司（BBC）的報道，疑犯Ioan Pintaru是一名羅馬尼亞籍公民，在英國沒有固定地址，他同時被控持有刀片。
檢察官在庭上表示，Ioan Pintaru據報鎖住11歲女孩的頭部，並向她連刺八刀。女孩受重傷被送往醫院。
西敏市裁判司署（Westminster Magistrates' Court）將疑犯Ioan Pintaru還押候審。他下次出庭將會是9月在中央刑事法院。
法庭文件顯示，Ioan Pintaru在8月12日11點30分在萊斯特廣場接近兩名遊客，1名女孩和她的母親。
11歲女孩的臉部、肩膀、頸部和手腕受傷。她現時仍然留醫，並可能需要接受整形手術。
Ioan Pintaru在庭上只是透過翻譯確認了他的姓名、出生日期，在英國沒有固定地址。
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