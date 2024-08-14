英國倫敦持刀襲擊案　32歲疑兇對11歲女孩連刺8刀

英國媒體8月13日報道，一名11歲女孩12日在倫敦市中心萊斯特廣場（Leicester Square）被刺傷，一名32歲羅馬尼亞籍男子13日出庭，被控謀殺未遂。



據英國廣播公司（BBC）的報道，疑犯Ioan Pintaru是一名羅馬尼亞籍公民，在英國沒有固定地址，他同時被控持有刀片。

檢察官在庭上表示，Ioan Pintaru據報鎖住11歲女孩的頭部，並向她連刺八刀。女孩受重傷被送往醫院。

西敏市裁判司署（Westminster Magistrates' Court）將疑犯Ioan Pintaru還押候審。他下次出庭將會是9月在中央刑事法院。

法庭文件顯示，Ioan Pintaru在8月12日11點30分在萊斯特廣場接近兩名遊客，1名女孩和她的母親。

英國倫敦市中心萊斯特廣場（Leicester Square）8月12日發生持刀傷人案，1名11歲女童與1名34歲女子被刺傷送院，1名男子被捕。8月13日，英國媒體報道被捕男子為一名32歲的羅馬尼亞公民Ioan Pintaru。（X@x_meet4sy_）

11歲女孩的臉部、肩膀、頸部和手腕受傷。她現時仍然留醫，並可能需要接受整形手術。

Ioan Pintaru在庭上只是透過翻譯確認了他的姓名、出生日期，在英國沒有固定地址。