Banksy新作連日艷現英國倫敦街頭　民眾忙打卡　猜度塗鴉隱藏訊息

英國著名匿名塗鴉藝術家Banksy（班克西） 在沉寂多時再有新作面世，他自8月5日一連2天公布其在倫敦街頭畫下的兩幅動物藝術作品，立即吸引許多民眾紛紛前往「朝聖」，有當地居民坦稱畫作不可思議，希望它能夠一直留在牆上。



《衛報》、英國廣播公司（BBC）及天空新聞（Sky News）8月6日報道，Banksy5日在社交平台IG上公布畫作，他在倫敦西南部Kew Bridge附近的牆上畫下一隻山羊，畫作與牆壁景觀融合，配上滾落的岩石，象徵山羊正處於危險邊緣，而旁邊的閉路電視正默默「注視」這險境。

他未為畫作配上任何標題或文字，給人們留下許多猜想空間。BBC稱，有人認為懸崖上山羊代表人類，形容人類正處於滅絕邊緣；亦有人認為閉路電視鏡頭代表「在最偏僻的空間也缺乏私隱」。

英國著名匿名塗鴉藝術家Banksy2024年8月5日在社交平台IG上分享畫作，他在倫敦西南部Kew Bridge附近的牆畫下一隻山羊。圖為一名婦人用手機拍下畫作。（Getty Images）

Banksy6日再公布第二幅動物藝術作品，他在倫敦Chelsea畫下兩隻大象從2扇封閉的窗戶中相互接觸的畫作。

網民亦對這個作品的背後含義紛紛討論，不少人認為它象徵「房間裏的大象」（elephant in the room），即是某件雖然明顯卻被集體視而不見、不做討論的事情或者風險；亦有網民指出，兩隻大象面向對方，可能代表邁向和解。