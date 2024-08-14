阿巴斯訪俄　普京：對加沙平民困境感痛心

到莫斯科訪問的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行會談，雙方討論了發展雙邊合作問題，就中東局勢等問題交換意見。



路透社報道，普京週二（8月13日）告訴來訪的阿巴斯，莫斯科對他人民的困境深感痛心，並支持他們建立一個國家的願望。

據克里姆林宮的會談紀錄，普京說：「今天的俄羅斯必須手持武器捍衛自己的利益和人民……當然，我們正懷着巨大的痛苦和焦慮注視着巴勒斯坦發生的人道主義災難。」他說，在該地區建立「持久、可靠、穩定的和平」的唯一方法是執行所有聯合國決議和「建立巴勒斯坦國」。

俄羅斯同巴勒斯坦和以色列都有長期的聯繫。但自戰爭開始以來，莫斯科接待巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）代表團的舉動讓以色列感到不安，普京也曾表示，巴勒斯坦兒童的苦難「讓人淚流滿面」。

88歲的阿巴斯說，俄羅斯是巴勒斯坦人民「最親密的朋友之一」。他告訴普京：「我們感受到你們的支持。」

中國新聞社引述俄總統網站消息報道，阿巴斯在會談中說，俄羅斯是巴勒斯坦人民的友好國家，雙方始終保持着多個層面的溝通聯繫。由於美國的行為和施壓，聯合國相關決議未能得以執行。他指出，國際法院近日就巴勒斯坦被佔領土案發表諮詢意見，明確認定以色列持續佔領巴領土違反國際法，必須儘快結束其非法佔領。呼籲聯合國大會和聯合國安全理事會以及國際社會共同努力，制止以色列的非法行動。俄羅斯是擁有否決權的五個安理會常任理事之一。

自10月7日哈馬斯襲擊以色列觸發加沙地帶戰爭以來，已造成近4萬個巴勒斯坦人死亡、約8萬人受傷；以色列方面約1200人死亡，250多人被扣為人質。阿巴斯表示，巴勒斯坦人民將繼續鬥爭，同時也希望得到國際社會的支持。

本文獲《聯合早報》授權轉載

