中國外交部：國際社會達共識前　美英澳不應推進核潛艇合作

澳洲表示已與美國、英國簽署核動力潛艇合作協議後，中國外交部8月14日表示，美英澳核潛艇合作損害維護地區和平與安全的努力，又指在國際社會就保障監督等問題達成共識前，美英澳不應推進核潛艇合作。



中國外交部發言人林劍14日在例行記者會上，被問到澳洲副總理兼防長馬爾斯（Richard Marles）稱，已與美國、英國簽署核動力潛艇合作協議，允許三國交換核材料及核信息，詢問中方對此有何評論。

林劍回應指，中方注意到有關報道。美英澳核潛艇合作損害維護地區和平與安全的努力，三國拼湊「三邊安全夥伴關係」，推進核潛艇及其他尖端軍事技術合作，刺激軍備競賽，衝擊國際核不擴散體系，挑動集團政治和軍事對抗，破壞地區和平穩定，中方和有關地區國家已經多次表明嚴重關切和堅決反對。

2024年3月25日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（中國外交部）

他指美英澳核潛艇合作違反《不擴散核武器條約》的目的和宗旨，核武器國家向無核武器國家轉讓核潛艇動力堆及大量武器級高濃鈾，構成嚴重核擴散風險，又指國際原子能機構現有保障監督體系無法實施有效保障監督，國際社會對相關保障監督條款的解讀和適用存在巨大爭議。

他稱許多國家在前不久舉行的《不擴散核武器條約》第十一次審議大會第二次籌備委員會期間表達了關切。

中方呼籲國際社會嚴肅看待美英澳核潛艇合作對《不擴散核武器條約》權威性、有效性的衝擊，及其對國際原子能機構保障監督機制的消極影響，繼續通過國際原子能機構、《不擴散核武器條約》審議進程等平台，推進政府間討論進程，切實解決國際社會對三國合作所涉法律和技術關切，在國際社會就保障監督等問題達成共識前，美英澳不應推進核潛艇合作。