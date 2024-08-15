德國軍事基地飲用水疑被污染　當地政府緊急封鎖調查

8月14日，德國科隆（Cologne）機場附近一個軍事基地的飲用水懷疑被人污染，當地政府已封鎖基地進行調查，並指示數千名士兵不得飲用自來水。



路透社8月14日報道，一名安全部門消息人士同日表示，一名警衛發現軍營飲用水處理廠附近的柵欄上有一個洞，懷疑有人曾強行闖入基地，而基地內的水可能被污染。這個軍事基地有4300名士兵和1200名文職人員駐守。

消息人士稱，警察、憲兵和軍事情報局正調查這宗事件，當局也建議相關人員不要飲用自來水。

圖為2024年7月27日，法國巴黎，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在奧運村餐廳用餐。（Reuters）

這個基地是德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）及部長們出行時，使用的軍用飛機機隊所在地。

柏林司令部發言人證實基地已被封鎖，但拒絕透露詳情。「我們有理由採取行動，認真對待這起事件。」

2024年8月14日，據當地媒體報道，德國科隆（Cologne）波恩機場（Bonn Airport）旁的科隆-瓦恩（Cologne-Wahn）空軍基地被封鎖，而在那裡工作的士兵被建議不要飲用自來水，當地政府正調查基地是否受到人為破壞。（Reuters）

軍事情報機構沒有立即作出回應。科隆警方則稱不便置評。

北約（NATO）此前曾警告，莫斯科正在開展一系列敵對活動，包括破壞和網絡攻擊，但沒有跡象表明誰可能非法進入科隆基地。

本文獲《聯合早報》授權轉載

