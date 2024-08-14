調查炸毀北溪天然氣管道案　德國對烏克蘭潛水教練發逮捕令

俄羅斯連接德國的北溪天然氣管道2022年遭破壞爆炸，外界一直關注屬何方所為，波蘭檢察方8月14日證實，德國向一名烏克蘭潛水教練Volodymyr Z.發出逮捕令，由於該人曾身在波蘭，所以德國要求協助拘捕疑犯，不過波蘭方面稱，該人7月已離境。



德國之聲14日報道，德國對一名居住在波蘭的烏克蘭潛水男教練Volodymyr Z.發出逮捕令，指控他為涉嫌炸毀北溪天然氣管道的團隊成員之一，尚未發現他與烏克蘭政府有聯繫。

2022年9月27日，波羅的海，北溪2號天然氣管道因爆炸洩露天然氣。（Getty）

路透社14日也引述德媒報道，德國判斷Volodymyr Z.另有2名同夥，均為烏克蘭潛水教練，目前未針對這2人發逮捕令。

德國總檢察長辦公室、德國內政部拒絕就報道置評。

波蘭國家檢察官辦公室發言人14日則表示，德方6月已就事件通知華沙，要求逮捕Volodymyr Z.，但發言人又談到德方未把疑犯名字放入通緝數據庫，在7月初，Volodymyr Z.成功經陸路前往烏克蘭。

2022年9月27日，丹麥博恩霍爾姆島（Bornholm）附近，北溪 2 號管道洩漏的氣泡直達波羅的海海面。（丹麥國防部 Via Reuters）

2022年9月，俄羅斯向歐洲出口天然氣的兩條管道「北溪1號」（Nord Stream 1）和「北溪2號」（Nord Stream 2）遭到破壞，當時正值俄烏戰爭爆發約半年後，俄羅斯與西方互相指責，烏克蘭也被懷疑，引發外界關注。

烏克蘭否認施襲，瑞典、丹麥、德國展開調查，沒有實質進展，並在2024年2月宣告結束調查，德國則在2023年初步調查後指，找到一艘懷疑運送炸藥的遊艇。

「北溪1號」有兩條管線，分別於2011年和2012年啟用，「北溪2號」在事發當時尚未啟用。